Vorpommern-Rügen: Fraktionen fordern kostenlose Schülerbeförderung auch in der Freizeit

Grimmen

Der kostenlose Busverkehr für alle Schülerinnen und Schüler im Kreis Vorpommern-Rügen zur Schule sowie in der Freizeit soll nach dem Willen der Fraktionen der CDU Vorpommern-Rügen sowie FDP/Bürger für Stralsund und Bürger Vorpommern-Rügen/Freie Wähler des Kreistages Vorpommern-Rügen umgesetzt werden. Einen entsprechenden Antrag wollen sie am Montag, dem 28. Februar bei der nächsten Sitzung des Kreistages stellen.

„Ansonsten können wir dem Haushalt so nicht zustimmen“, sagen die Fraktionsvorsitzenden Benjamin Heinke, Gerd Scharmberg und Mathias Löttge. Sie fordern die Verwaltung auf, den Nahverkehrsplan zu überarbeiten und so in enger Abstimmung mit dem Mobilitätsausschuss im Haushalt die finanziellen Mittel für den kostenlosen Busverkehr – auch beispielsweise zum Sporttraining, zur Musikschule oder ins Kino –klar zu benennen.

Ziel: lebenswertester Landkreis

Bereits im jüngsten Kreisausschuss hatten die Fraktionen ihre Forderung vorgebracht. „Wir wollen, dass aus dem schönsten Landkreis Deutschland der lebenswerteste Landkreis Deutschlands wird“, nennt der CDU-Fraktionsvorsitzende Benjamin Heinke das Ziel aller drei Fraktionen zusammen.

Kreistag Vorpommern-Rügen Die 15. Sitzung des Kreistages Vorpommern-Rügen findet am Montag, dem 28. Februar 2022, um 16.30 Uhr im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“, in der Grimmener Heinrich-Heine-Straße 1a statt. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung stehen verschiedene Personalien, die Änderung der Hauptsatzung, der Nahverkehrsplan des Kreises, wieder einmal die Neustrukturierung der Wirtschaftsförderung im Landkreis, konkret die Mitgliedschaft im Verein für Regionalmarketing und -entwicklung, die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sowie verschiedene Anträge der Fraktionen. Der Einlass zur Sitzung erfolgt ab 16.15 Uhr. Im Gebäude ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen. Die Anzahl der Plätze für Gäste ist auf 15 Personen beschränkt. Besucher können sich vorab unter kreistagsbuero@lk-vr.de per E-Mail oder unter 03831-357-1221 per Telefon anmelden. Ein beschränkter Teil an Sitzplätzen wird auch für nicht angemeldete Gäste vorbehalten.

„Dabei ist es uns besonders wichtig, dass auf der einen Seite die Mobilität der Schülerinnen und Schüler erhöht wird – egal mit welcher Entfernung sie zur nächsten Schule wohnen und gleichzeitig mittels der Überarbeitung des Nahverkehrsplans der Ausbau des Streckennetzes im gesamten Landkreis - insbesondere im ländlichen Raum - weiter vorangetrieben wird“, so die Fraktionsvorsitzenden Heinke, Gerd Scharmberg und Mathias Löttge unisono. Das bedeute auch, dass die Regelung der Mindestentfernung entfällt.

Umsetzung zum neuen Schuljahr gefordert

Die von den drei Fraktionen vor einer Woche im Kreisausschuss in Auftrag gegebene Kostenschätzung der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH (VVR) liege den Fraktionsvorsitzenden seit Ende vergangener Woche vor. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 seien somit finanzielle Mittel in Höhe von acht Millionen Euro notwendig. „Die Umsetzung ist somit machbar und sollte zum Beginn des neuen Schuljahres erfolgen“, fordern die Fraktionsvorsitzenden.

Von Almut Jaekel