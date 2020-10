Stralsund

Die Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen/FR im Kreistag Vorpommern-Rügen fordert die Landesregierung auf, klare Regeln für die kommunalpolitische Arbeit für den erneuten Lockdown zu erlassen.

Aus Sicht der Fraktion dürfe sich das Wirrwarr vom Frühjahr in der zweiten Pandemiewelle nicht wiederholen. Im ganzen Land rätselten die Kommunalvertretungen zum Beispiel, ob Sitzungen und Abstimmungen per Videokonferenz zulässig sind oder nicht, heißt es in einem Statement der Fraktion.

Regelungslücken dürfen sich nicht wiederholen

Waren am Anfang der Pandemie Regelungslücken noch verständlich, so sollte das zuständige Innenministerium inzwischen klare Vorgaben entwickelt haben. Die Fraktion B90/Grüne/FR fordert daher dass diese praktikabel sein müssen und vor allem die Mitbestimmung der Kommunalvertretungen unter Pandemiebedingungen absichern. Notfalls müsse der Landtag dafür eine zügige Erweiterung der Kommunalverfassung beschließen. Gerade in Krisensituationen brauchen wir eine handlungsfähige Politik vor Ort, heißt es weiter.

Über Notfallgremien nachdenken

Nach Auffassung der Bündnisgrünen müssen Sitzungen von Kommunalvertretungen, Ausschüssen und anderen Gremien auch per Videokonferenz möglich sein. Dafür seien rechtssichere und einheitliche Verfahren notwendig. Wo dies technisch nicht umsetzbar ist, werden klare Regelungen für Notgremien nötig sein. Dies vor allem für einen möglichen Fall, in dem ganze Fraktionen oder die Verwaltungsspitzen sich in Quarantäne begeben müssen. Es muss auch geklärt sein, unter welchen Bedingungen Umlaufbeschlüsse per Mail möglich sind. Ein Verfahren, das im Frühjahr zunächst empfohlen und einige Zeit später als nicht zulässig eingestuft worden war.

Gewählte Vertretungen beteiligen

Die Grüne Kreistagsfraktion macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass während der ersten Pandemiewelle Bürgermeister und Landräte Entscheidungen notgedrungen ohne vorherigen Beschluss der gewählten Vertretungen getroffen haben. Das dürfe aber nur in akuten Situationen geschehen und kein monatelanger Dauerzustand werden, heißt es. Die politische Beteiligung der Kommunalvertretungen ist wichtig für die Ausgewogenheit und die Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung.

Von Jörg Mattern