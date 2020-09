Vorpommern-Rügen: Grüne wollen neuen Ausschuss

Stralsund

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag Vorpommern-Rügen fordert, dass ein neuer Ausschuss eingerichtet wird. Das Gremium soll sich um Themen aus den Bereichen Kultur und Sport widmen. Einen Kreiskulturausschuss gab es bereits, er wurde aber nach der Kommunalwahl 2019 nicht mehr fortgeführt, sondern in den Bildungsausschuss integriert.

Einen entsprechenden Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung werde die Fraktion in der kommenden Kreistagssitzung am 12. Oktober einbringen, heißt es. Dieser wird erneut in Grimmen im Kulturhaus Treffpunkt Europas stattfinden.

Kai Danter, der als sachkundiger Einwohner die Fraktion schon in der vergangenen Wahlperiode vertreten hat, erklärt dazu: „Die kulturpolitischen Leitlinien für Mecklenburg-Vorpommern empfehlen für die Umsetzung, die Anerkennung der Kultur in den Kommunen durch eigene Ausschüsse für Kultur in den gewählten Vertretungen stärker zu verankern. Wir wollen durch die Hervorhebung eines Kultur- und Sportausschusses die Bedeutung dieser Aufgabenbereiche verdeutlichen und dazu mit den anderen Fraktionen ins Gespräch kommen.“

Kultur und Sport passen gut zusammen

Die Bereiche Kultur und Sport würde gut zusammenpassen, so Danter, da sie mit ähnlichen Förderrichtlinien unterstützt werden. „Zudem sehen die kulturpolitischen Leitlinien als Prüfauftrag vor, die Regelungen für ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer aus dem Sportbereich auf ehrenamtlich Tätige im Kulturbereich zu übertragen.“

Anett Kindler, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Mitglied im derzeitigen Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport ergänzt: „Sollte der Kreistag unserem Beschlussvorschlag folgen, wäre damit auch der Bildungsbereich gestärkt, da sich dann ein ausschließlich hierfür tätiger Ausschuss mit den umfassenden Aufgaben im bildungspolitischen Bereich auseinandersetzen würde.“

Von Kai Lachmann