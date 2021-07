Vorpommern-Rügen: Impfen ohne Termin jetzt dauerhaft möglich

Stralsund

Lange Zeit war das Fehlen von Impfstoff das größte Problem im Kampf gegen das Coronavirus. Nun, da Impfstoffe in großen Mengen verfügbar sind, zeichnet sich ein neues Problem ab: mangelnde Impfbereitschaft. Das lässt sich nicht nur deutschlandweit beobachten, sondern auch in Vorpommern-Rügen.

Zwar liegt der Kreis immerhin mit einer Quote von 32,2 Prozent bei den Einmal-Geimpften MV-weit auf Platz zwei – rund 72 300 Personen haben mindestens einen Piks erhalten, etwas mehr als 55 000 sind vollständig immunisiert. Doch die Nachfrage lässt spürbar nach.

Zwei Drittel weniger Impfwillige in den Zentren

Zu Spitzenzeiten kamen am Tag 900 Personen ins Stralsunder Impfzentrum. Laut Landkreissprecher Olaf Manzke wird in dieser Woche mit nur noch 300 Personen täglich gerechnet. Auch in den anderen Impfzentren des Kreises sind die Zahlen rückläufig. So kamen etwa vor einem Monat in Grimmen täglich 165 Personen zum Impfen, in dieser Woche wird mit 90 kalkuliert. In Ribnitz-Damgarten waren es 185 Personen, nun wird von 105 ausgegangen. In Bergen lag die Zahl vor vier Wochen bei 230, aktuell rechnet der Kreis mit 90 Personen täglich. Die Zahlen in Bad Sülze und Barth liegen hingegen relativ konstant zwischen 60 und 80.

„Mit so einem Einbruch hätte ich nicht gerechnet. Wir wissen natürlich, dass sich viele beim Hausarzt impfen lassen, aber trotzdem müsste nach dem Wegfall der Priorisierung eigentlich mehr los sein“, sagte der Leiter des Impfzentrums, Heiko Gernetzki, Anfang Juli. Um einen Impuls zu setzen, starte der Kreis eine Impfen-ohne-Termin-Aktion. Die Bilanz nach einer Woche: „Durchweg positiv“, sagt Kreissprecher Olaf Manzke. „Bis auf Widerruf“ solle montags bis freitags in Stralsund und tageweise an den Außenstellen das Prinzip beibehalten werden: Wer sich impfen lassen möchte, kann einfach hingehen.

Reisende bringen Virus mit Rund 80 Prozent der Corona-Infektionen in Vorpommern-Rügen sind zurzeit auf Reiserückkehrer aus dem Ausland, etwa aus Portugal, Spanien und Frankreich, zurückzuführen. Laut Kreissprecher Olaf Manzke spielen zudem „größere Gruppenreisen mit engen Kontakten über einen längeren Zeitraum“ eine Rolle. Trotz der insgesamt geringen Infektionszahlen in Vorpommern-Rügen seien beim Kreis weiterhin bis zu zehn Personen täglich damit beschäftigt, die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Das wichtigste Instrument bleibe dabei die Befragung der Infizierten. Die Daten der Luca-App seien bisher nicht genutzt worden.

Kinderärzte gehen unterschiedlich vor

Die Impfzentren gehen nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) vor. Sie lautet: Kinder zwischen zwölf und 17 Jahren sollten nur geimpft werden, wenn sie ein „besonderes Risiko“ haben. Dazu zählen etwa Vorerkrankungen wie Diabetes, chronische Lungenleiden oder auch Adipositas.

Allerdings ist dies kein Gesetz, sondern „nur“ eine Empfehlung. Wer seine Kinder impfen lassen möchte, selbst wenn sie keine Vorerkrankung haben, sollte sich vorher informieren, wo das statt in den Impfzentren möglich ist. Viele impfende Hausärzte verweisen in dem Punkt auf die Kinderärzte, die unterschiedlich vorgehen. So haben beispielsweise in Stralsund die Kinderärztinnen Manuela Schlamm und Katrin Knobel entschieden, die Schutzimpfung allen anzubieten. Kollege Timothy Howell hingegen richtet sich nach der Stiko-Empfehlung.

Eine Person mit Langzeitfolgen auf der Intensivstation

Vielleicht nimmt die Impfbereitschaft auch ab, weil die Infektionszahlen im Landkreis seit Wochen gering sind. Der Inzidenzwert lag in Vorpommern-Rügen am Dienstag bei 4,5. Zudem ist in den Krankenhäusern die Corona-Lage entspannt. Im Stralsunder Helios Hanseklinikum etwa liegt derzeit ein Patient mit Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion auf der Intensivstation. Ansonsten sind aktuell weder dort noch auf Normalstation Covid-Patienten in Behandlung.

Helios richtete im März vergangenen Jahres im Krankenhaus West vorsorglich eine Corona-Station mit zehn Betten ein. Die Zahlen in Vorpommern-Rügen blieben aber vergleichsweise niedrig, so dass sie bisher so gut wie nicht benötigt wurde. Laut Klinikumssprecher Mathias Bonatz gibt es Pläne, die Kapazitäten für die Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu nutzen. Ein genauer Zeitplan für die Umwandlung und ob eine mögliche vierte Welle im Herbst abgewartet werden soll, stehe aber noch nicht fest.

Testzentrum nimmt bis zu 500 Abstriche täglich

Noch vor Wochen ploppten vielerorts Abstrichzentren auf, um Bürger auf Corona zu testen. Mittlerweile wurden einige beispielsweise auf Rügen oder auf dem Alten Markt in Stralsund wieder geschlossen oder schränkten die Öffnungszeiten ein wie bei Helios. Gründe sind die Lockerungen der Testpflicht und die deshalb zurückgehende Nachfrage sowie die fehlende Wirtschaftlichkeit. Auf Rügen fehlte außerdem nach der Öffnung der Gastronomie zunehmend Personal.

Auch das größte Testzentrum der Region, das der Binzer Unternehmer Ulf Dohrmann Anfang Juni an der Rügenbrücke in Stralsund aufstellte, sollte schließen. Doch nach wie vor haben die Beschäftigten dort gut zu tun. „Am meisten ist von Freitag bis Montag los“, bilanziert Leiterin Bianca Bos. Dann seien es 300 bis 500 Abstriche täglich. An den anderen Tagen würden jeweils 200 bis 300 gezählt. „Zu uns kommen Urlauber, die nach Rügen möchten. Aber auch Stralsunder, die ins Ausland reisen wollen“, erzählt Bos. „Zur Einreise nach Schweden wird ein negativer Testnachweis auf englisch benötigt und unsere Zertifikate sind zweisprachig.“

Das Zentrum hat mehrere Teststationen. Je nach Andrang werden sie geöffnet oder geschlossen. So können Wartezeiten vermieden werden. Aber die beste Nachricht ist diese. Bianca Bos: „Bisher war noch nicht ein einziger Test positiv.“

Von Kai Lachmann