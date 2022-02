Ribnitz-Damgarten

Auch in dieser Woche bietet der Landkreis Vorpommern-Rügen in seinen Impfstützpunkten wieder Impfungen gegen das Coronavirus an. Dabei gibt es Impfungen mit und ohne vorherige Terminvergabe. Auch an anderen Orten gibt es einzelne Impfangebote. Ab Mittwoch, 23. Februar, werden alle Impfstützpunkte des Landkreises später geöffnet, um das Impfen bis in die frühen Abendstunden anzubieten.

Impftermine sind weiterhin ausreichend vorhanden. Diese können über die landesweite Impfhotline 0385 20271115 oder online unter www.corona-impftermin-mv.de gebucht werden.

Termine in Ribnitz, Ahrenshoop und Born

Im Impfzentrum im Begegnungszentrum in Ribnitz-Damgarten, Georg-Adolf-Demmler-Straße 6, wird Montag und Dienstag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr mit Terminvergabe und von 13 bis 16 Uhr ohne Terminvergabe geimpft. Von Mittwoch bis Freitag wird hier terminiert von 11 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr und ohne Termin von 14 bis 18 Uhr geimpft.

In der Strandhalle in Ahrenshoop ist am Dienstag, 22. Februar, ein Impftermin angesetzt. Ohne Terminvergabe gibt es den Piks in der Dorfstraße 16b von 10 bis 16 Uhr. Im Borner Sommertheater, Chausseestraße 90, wird am Mittwoch, 23. Februar, von 10 bis 16 Uhr ohne vorherige Terminvergabe geimpft.

Der Impfstützpunkt des Landkreises Vorpommern-Rügen in Stralsund, Rostocker Chaussee 110, ist am Montag, 21. Februar, von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr geöffnet (mit Termin) und ohne Termin wird hier von 13 bis 17 Uhr geimpft.

Der Impfstützpunkt im Strelapark ist am Dienstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr mit Termin und von 13 bis 17 Uhr ohne Termin geöffnet. Ab Mittwoch ändern sich die Öffnungszeiten. Bis Freitag wird mit Termin von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr geimpft, ohne Termin von 14 bis 19 Uhr.

Die Öffnungszeiten des Impfzentrums in Grimmen, Bahnhofstraße 12, sind am Montag und Dienstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr (mit Termin) und von 13 bis 16 Uhr (ohne Termin). Von Mittwoch bis Freitag wird mit Termin von 11 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr geimpft, ohne Termin von 14 bis 18 Uhr.

Diese Öffnungszeiten gelten auch für das Impfzentrum in Bergen auf Rügen, Störtebeker Straße 8a. Am Freitag gibt es noch einen einzelnen Impftermin in der Kurverwaltung in Binz, und zwar ohne Terminvergabe von 10 bis 16 Uhr.

Aufgrund des derzeitigen Ansturms auf die mobilen Impftermine ohne Terminvergabe kann es passieren, dass vor Ort dennoch auf eine kurzfristige Terminvergabe zurückgegriffen werden muss.

Novavax erst ab Kalenderwoche neun verfügbar

Geimpft wird an allen Standorten mit den Impfstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna. Der neue Impfstoff des Herstellers Novavax soll ab der kommenden, neunten Kalenderwoche zur Verfügung stehen. Aufgrund der eingeschränkten Liefermenge wird der Impfstoff im Landkreis Vorpommern-Rügen ausschließlich im Impfstützpunkt am Strelapark verimpft werden. Hausärzte erhalten den Impfstoff zunächst nicht. Die Vergabe wird priorisiert und steht vorerst Beschäftigten aus dem medizinischen und pflegerischen Bereich zur Verfügung.

Von Robert Niemeyer