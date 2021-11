Stralsund

14.45 Uhr – die Schule ist aus. Zwei Mädchen laufen von der Integrierten Gesamtschule (IGS) Grünthal im Stralsunder Stadtteil Grünhufe über den Nettoparkplatz zur Haltestelle in der Lindenallee. Die Zwölftklässlerin Mailinh und ihre Schulkameradin wollen den Bus nach Hause nehmen. Eigentlich wie immer, aber in diesem Monat mit einem wichtigen Unterschied: Für Mailinh sind die Fahrten von und zur Schule gerade kostenfrei.

Denn im November läuft im gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen ein Modellprojekt: Kinder und Jugendliche, die nicht allzu weit von ihrer Schule entfernt wohnen (bis Klasse 4 – zwei Kilometer, ab Klasse fünf – vier Kilometer), können für den Schulweg den Bus nehmen, ohne etwas bezahlen zu müssen.

Stattdessen: Antrag auf antrag.vvr-bus.de herunterladen, ausfüllen, von der Schule abstempeln lassen, beim Busfahrer vorzeigen und einen Fahrschein bekommen, der für den November gültig ist. „Sonst zahle ich 31 Euro im Monat fürs Ticket“, sagt Mailinh, die knapp zwei Kilometer von der IGS entfernt wohnt. Und dann steigt sie auch schon ein und fährt in der Linie 6 davon.

Wie viele Fahrer und Fahrzeuge werden benötigt?

Der Verkehrsbetrieb Vorpommern-Rügen (VVR) soll mit dem Projekt in Erfahrung bringen, welche Auswirkungen die Abschaffung der Mindestentfernung für den kostenfreien Transport hat. Konkret: Wie viele Schüler steigen dadurch auf den Bus um? Wie viele Fahrer und Fahrzeuge werden deshalb zusätzlich benötigt, um das Aufkommen zu bewältigen? Wann und wo reicht der Platz nicht aus?

Da das Projekt seit 1. November läuft, stellt sich die Frage, ob sich schon erste Ergebnisse abzeichnen. Man befinde sich noch in der „Anlaufphase“, sagt VVR-Sprecher Michael Lang. Das Unternehmen sei derzeit eher darauf fokussiert, die Werbetrommel zu rühren, um das Angebot bekannter zu machen. Spots im Radio und Beiträge in sozialen Netzwerken sollen dabei helfen.

Auswertung Anfang Dezember

Dann könnten vielleicht auch Schülerinnen wie Helena aus der 11b der IGS auf das Angebot stoßen. „Davon habe ich noch gar nichts gehört“, sagt sie, als sie auf die Linie 4 wartet. Die zwei Kilometer zur Schule nimmt sie oft ihr Nachbar im Auto mit. Offenbar eine recht bequeme Lösung.

„Mal schauen, ob ich das Ticket noch beantrage“, überlegt sie. Die Neuntklässlerin Paula hat es hingegen schon. „Ich bin erst vor Kurzem hergezogen und wüsste gar nicht, wie ich sonst zur Schule kommen sollte.“ Morgens sei es okay, am Nachmittag auch schon mal ziemlich voll im Bus.

Eine detaillierte Auswertung müsste bis zum 7. Dezember erfolgen. Nach den Worten von Rolf Martens (Grüne), Vorsitzender im Mobilitätsausschuss des Landkreises, soll VVR-Geschäftsführer Ulrich Sehl auf der Sitzung an jenem Tag aussagekräftige Zahlen präsentieren.

Auch eine Ausweitung des Projektzeitraums stehe zur Debatte, sagt Martens. Doch selbst wenn die Ergebnisse und Erfahrungen positiv wären, hieße das noch nicht, dass aus dem Modellprojekt sofort eine unbefristete Lösung wird. Dies noch bis zum Frühling dauern – mindestens.

Landkreis müsste der VVR mehr Geld überweisen

Denn der Wegfall der Mindestentfernung für Schüler soll Bestandteil eines neuen umfassenden Nahverkehrsplans für Vorpommern-Rügen sein. Dazu gehören laut Martens auch Aspekte wie ein Schülerfreizeit-Ticket, ein Rufbus-System, die Frage nach reduzierten Ticketpreisen (ein Euro pro Tag), eine mögliche Umstellung auf Elektro- oder Wasserstoffantrieb und noch so einiges mehr. „Das wollen wir nicht als einzelne Maßnahmen, sondern zusammen bearbeiten“, so Martens. Denn bei der Verkehrswende im Landkreis komme der VVR eine wichtige Rolle zu.

Der Ausschussleiter schätzt, dass bis Ende März alles steht und es dann in den Kreistag geht. Nicht auszuschließen ist, dass das diskussionsfreudige Gremium noch einige Debatten folgen lässt – auch in Bezug auf die Kosten. Denn der Betrag, den der Landkreis an die VVR für den Busverkehr überweist, würde durch die Maßnahmen deutlich steigen.

Angebot offenbar beliebt

Also müssen sich die Schüler in Geduld üben. Und das nicht nur beim Warten aufs dauerhafte kostenfreie Fahren, sondern aktuell auch beim Einsteigen in den Bus. Denn zumindest an diesem Tag bildet sich um 15 Uhr an der Haltestelle in der Lindenallee eine große Menschentraube am Einstieg in die Linie 4. Gratis Busfahren dank Abschaffung der Mindestentfernung – offenbar ist das beliebt, zumindest an kalten grauen Novembertagen.

Von Kai Lachmann