Stralsund

Ab 16. März gilt die Covid-19-Impfpflicht für medizinisches Personal. Wer bis dahin nicht vollständig geimpft ist, setzt seinen Job aufs Spiel. Die Einrichtungen müssen den Impfstatus der Beschäftigten abfragen und die Ungeimpften ans Gesundheitsamt melden. Dort soll nach einer Einzelfallprüfung entschieden werden, ob eine Person weiterarbeiten darf oder nicht. Die Kreisverwaltung schätzt, dass zehn bis 20 Prozent noch ungeimpft sind. Rollt eine Entlassungswelle auf uns zu?

Um das zu beantworten, muss erst mal ein anderes Problem gelöst werden: „Für die Durchsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sind im Gesundheitsamt momentan nicht ausreichend Kapazitäten vorhanden“, teilt der Kreis mit und bittet um Meldungen erst nach dem 15. März. Unabhängig vom Engpass im Amt müssen sich Heime, Kliniken und Co. vorbereiten. Wie gehen die größten Einrichtungen in Vorpommern-Rügen das Thema an?

Helios Stralsund setzt auf Aufklärung

Der Betreiber des Stralsunder Klinikums mit 1600 Beschäftigten hat eine Impfquote von mehr als 90 Prozent, sagt Sprecher Mathias Bonatz. Egal ob Ärzte, Pfleger, Verwaltung – die Impfpflicht gelte für alle. Seit mehr als einem Jahr mache ein spezielles Team den Beschäftigten Angebote für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen.

Mathias Bonatz ist Sprecher des Helios Hanseklinikums in Stralsund. Quelle: Margit Wild

„Wir haben unsere Mitarbeiter über verschiedene Kanäle kontaktiert und sie über mögliche Folgen aufgeklärt“, so Bonatz und gibt sich zuversichtlich, dass es keine personellen Probleme geben wird. Über etwaige Kündigungen, weil sich Angestellte definitiv nicht impfen lassen möchten, sei zumindest bislang nichts bekannt.

DRK: Schließung eines Wohnbereichs wäre ein „Worst Case“

Das Deutsche Rote Kreuz Rügen-Stralsund betreibt diverse Einrichtungen in der Region, vom Betreuten Wohnen über Rettungsdienste und Kitas bis hin zur Werkstatt für Behinderte. 900 Menschen arbeiten dort. Laut Geschäftsführer André Waßnick wurde der Impfstatus der Beschäftigten in den medizinischen und den Pflegeeinrichtungen seit Anfang des Jahres abgefragt. Mitte Januar lag die Quote bei rund 90 Prozent. „Mehrere Kollegen warten auf den neuen Impfstoff“, sagt Waßnick und hofft auf eine weiter steigende Zahl. Er wisse von DRK-Verbänden in anderen Teilen Deutschlands, die zwischen 50 und 60 Prozent liegen.

André Waßnick, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes, ist zuversichtlich, dass die Einrichtungen wegen der Impfpflicht keine personellen Probleme bekommen. Quelle: Anja Wrzesinski

„Wir rechnen mit einem Prozent Kündigungen und gehen davon aus, dass wir den Betrieb normal weiterführen können.“ Neu zu vergebene Stellen seien bisher nicht ausgeschrieben. „Wenn doch wider Erwarten mehr Mitarbeiter gehen, haben wir den Vorteil, dass wir das in stärker betroffenen Einrichtungen mit Personal aus anderen kompensieren können.“

Kündigung als „letztes Mittel“ Was ist mit Impfunwilligen?Das Bundesgesundheitsministerium erklärt dazu auf seiner Internetseite: „Das Gesundheitsamt kann gegenüber den betroffenen Personen ein Verbot aussprechen, das Unternehmen bzw. die Einrichtung zu betreten, oder dort tätig zu sein. In diesen Fällen dürfte im Ergebnis für betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Vergütungsanspruch in der Regel entfallen.“ Weigere sich eine Person dauerhaft, einen 2G-Nachweis oder ein ärztliches Attest vorzulegen, „kann als letztes Mittel eine Kündigung in Betracht kommen“. Allerdings dürften dafür arbeitsrechtliche Belange nicht außer Acht gelassen werden: Zunächst müssten Abmahnungen ausgesprochen werden.

Der schlimmste Fall wäre, dass ein Wohnbereich geschlossen werden muss. „Was passiert dann mit den Bewohnern? Wie sieht es mit den Kosten aus? Derzeit sind wir mit dem Landesverband und Gesundheitsministerium in Absprache. Aber die tun sich auch schwer, das zu beantworten.“

Auch externe Mitarbeiter müssen geimpft werden

Die Impfpflicht gelte für alle Mitarbeiter, die die Einrichtungen betreten. „Ein Hausmeister, der nur Rasen mäht, benötigt keine Impfung. Wenn er in den Räumen die Glühbirnen tauscht, dann schon“, verdeutlicht Waßnick. „Auch externe Dienstleister wie Reinigungsfirmen, Ergotherapeuten oder Friseure, die in den Häusern arbeiten, müssen geimpft sein.“

Das DRK sei dabei, sich die Nachweise vorlegen zu lassen. „Wer den Nachweis nicht erbringen kann, dem müssen wir den Weg in die Einrichtung verwehren.“ Für Besucher hingegen, die ihre Angehörigen sehen wollen, gilt die Impfpflicht nicht.

WFE: Es gibt ein größeres Problem als die Impfpflicht

Die städtischen Wohlfahrtseinrichtungen (WFE) sind der größte Anbieter in Sachen Pflege und Seniorenwohnen in der Kreisstadt. In neun Häusern, darunter ein Pflegehotel, eine Intensiv-Wohngemeinschaft und ein Hospiz, werden fast 500 Personen betreut, die WFE zählen knapp 400 Mitarbeiter.

Annett Mülling, Geschäftsführerin der Stralsunder Wohlfahrtseinrichtungen, führt das gemeinnützige Unternehmen erfolgreich durch die Corona-Pandemie. Quelle: Jörg Mattern

Geschäftsführerin Annett Mülling antwortet auf die Frage, mit wie vielen Kündigungen gerechnet wird, eindeutig: „Mit keiner.“ Wie kommt’s? Zuversichtlich stimmen sie die Ergebnisse der Abfrage des Impfstatus der Beschäftigten. „Ende Januar werden wir eine Impfquote von 96 Prozent erreichen. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter warten auf die Lieferung der Totimpfstoffe, andere haben sich schon für Impftermine im Unternehmen und bei ihren Hausärzten angemeldet. Wir gehen davon aus, auf keine Mitarbeiterin und keinen Mitarbeiter verzichten zu müssen.“

Genau genommen ist das neue Mittel Novavax kein Totimpfstoff, wird aber immer wieder so bezeichnet. Es soll bevorzugt medizinischem Personal angeboten werden und ab Ende Februar zum Einsatz kommen. Monatlich würden in den Häusern der WFE Impfaktionen durchgeführt, darüber hinaus Beratungen angeboten. Mülling sieht ihr Unternehmen auf einem guten Weg. „Ein größeres Problem als die Impfpflicht ist die seit zwei Jahren verschärfte Belastung durch die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie.“

Von Kai Lachmann