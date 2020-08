Stralsund

Seit Beginn der Corona-Krise im März haben im Landkreis Vorpommern-Rügen 3316 Unternehmen Kurzarbeit angezeigt. 29 404 Arbeitnehmer und damit knapp die Hälfte der Beschäftigten waren zunächst davon betroffen. „Ob diese Unternehmen die Kurzarbeit auch in Anspruch genommen haben, zeigt sich jedoch erst mit etwas Zeitverzug“, sagt Jürgen Radloff, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Stralsund.

Das liegt daran, dass die Betriebe eine Frist von drei Monaten haben, Kurzarbeit für ihre Arbeitnehmer abzurechnen. Jetzt liegt der Arbeitsagentur die Auswertung für den März aktuell vor. Danach wurde für 7092 Beschäftigte tatsächlich Kurzarbeitergeld abgerechnet. Für März waren ursprünglich 11 030 Arbeitnehmer angemeldet worden.

Jeder Hinweis auf Leistungsmissbrauch wird geprüft

Zum Thema Missbrauch der Kurzarbeit bleibt der Agenturchef zurückhaltend: „Bei der Arbeitsagentur gehen gelegentlich Hinweise auf möglichen Leistungsmissbrauch bei Kurzarbeit ein“, sagt Radloff. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass sich angesichts der großen Anzahl der gemeldeten Kurzarbeit die Zahl der Verdachtsfälle für einen möglichen Missbrauch auf einem sehr niedrigen Niveau bewege.

Dennoch legt sich Jürgen Radloff fest: „Jedem dieser Hinweise wird konsequent nachgegangen. Sofern sich ein Verdacht erhärtet, wird dieser Fall an die Strafverfolgungsbehörden abgegeben. Nicht zustehende Leistungen werden zurückgefordert.“

Entdeckungsrisiko ist hoch

Nach Erkenntnissen der Arbeitsagentur ist ein Missbrauch von Kurzarbeitergeld mit hohen Entdeckungsrisiken verbunden. So müssen etwa alle Beschäftigten bescheinigen, dass sie mit der Kurzarbeit einverstanden sind. In Unternehmen mit Betriebsrat muss dieser der Kurzarbeit zustimmen.

Der Geschäftsführer macht zudem auf einen Unterschied zu möglichen schwarzen Schafen aufmerksam. „Unsere Erfahrungen zeigen, dass in der aktuellen Krise viele Betriebe von Kurzarbeit betroffen sind, die das Instrument noch nie genutzt haben. Dann kommt es eher zu unvollständigen oder fehlerhaften Angaben, ohne dass vorsätzlicher Leistungsmissbrauch vorliegen würde.“

Kurzarbeit ist für den flexiblen Einsatz gedacht

In der Praxis würden auch Arbeitnehmer einen möglichen Leistungsmissbrauch melden, weil trotz Kurzarbeit weitergearbeitet wird. Laut Radloff könne das durchaus sein, denn: „Die Kurzarbeit ist für den flexiblen Einsatz gedacht.“ Das bedeutet: Auch, wenn ein Beschäftigter der Kurzarbeit zugestimmt hat, kann er weiterarbeiten, weil sich etwa die Auftragslage des Betriebes verbessert hat. Der Arbeitgeber kann entscheiden, ob, wen und wie viel er kurzarbeiten lässt.

„Erst wenn der komplette Betrieb ruht, sprechen wir von Kurzarbeit Null. Aber das ist nicht die Regel“, so Radloff. Üblicherweise erstellen die Unternehmen Dienstpläne für noch anfallende Arbeiten. Wie die Aufteilung der Arbeit erfolgt, bleibt dem Unternehmen überlassen. In einigen Firmenbereichen sind Mitarbeiter stärker betroffen als in anderen. Entscheidend für die Abrechnung ist der tatsächliche Arbeitsausfall. Hier gibt der Betrieb namensscharf an, welche Beschäftigten wie viel kurzgearbeitet haben.

Von Jörg Mattern