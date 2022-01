Vorpommern-Rügen: Landrat Kerth fordert Abkehr von strenger Quarantäne

Stralsund

Mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Freitag ergreift Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth (SPD) das Wort. In einer Mitteilung vom Donnerstag begrüßt er einerseits die Vorschläge der Gesundheitsministerkonferenz als „Schritt in die richtige Richtung“, warnt aber andererseits vor dem „Schaffen neuer, vermeidbarer Probleme“. Denn die geplanten Quarantäne-Regelungen seien aus seiner Sicht zu streng. „Wir müssen Weg von der strengen Quarantäne, hin zu einem gezieltem Tätigkeitsverbot und damit zurück ins Leben“, sagt Kerth der OSTSEE-ZEITUNG.

Kerth: „Keine Quarantäne für zweitgeimpfte Kontaktpersonen“

Nach den derzeit angedachten Quarantäne-Regelungen könnten sich Omikron-Infizierte und auch Kontaktpersonen frühestens nach fünf Tagen via PCR-Test freitesten. Also auch wer nur Kontakt hatte, würde zu Hause festsitzen – und der Wirtschaft fehlen. „Es ist unmöglich, die Arbeitsfähigkeit der Wirtschaft und der kritischen Infrastruktur zu erhalten, wenn man jede Kontaktperson pauschal in Quarantäne setzt“, kritisiert Kerth. „Für Geboosterte soll das jetzt nicht mehr gelten, was richtig ist.“ Diese Option würde Kerth jedoch gern erweitern. „Diese Regel sollte mindestens auch für zweifach Geimpfte gelten“, so der Landrat.

Freitesten mittels PCR-Test wird Labore überlasten

Kerth hält es für unrealistisch, einen Großteil der Kontaktpersonen durch einen negativen PCR-Test wieder an die Arbeitsstelle zu bekommen. „Das Freitesten führt zu einer so hohen Belastung der Labore, dass wir bei jedem einzelnen Fall tagelang Zeit verlieren. Dieses Problem müssen wir uns gar nicht erst schaffen.“ Denn schon jetzt arbeiten Labore und auch PCR-Testteams am Limit.

Weg vom Einsperren, hin zum Lebensmodus

Er bringt eine Alternative ins Spiel – auch in Hinblick auf weitere Wellen: „Ich bin überzeugt, dass wir jetzt einen Paradigmenwechsel brauchen“, sagt Kerth. „Weg von der strikten Isolation der Kontaktpersonen, hin zu Zurückhaltungsgeboten im Privaten und zu strikten Tätigkeitsverboten im beruflichen Bereich. Wenn es um bestimmte Jobs geht wie im Pflegeheim oder auch in der Schule“, sagt er.

Dieser Ansatz würde einerseits mehr gesellschaftliches Leben ermöglichen – aber gleichzeitig besonders bedrohte Gruppen schützen, weil das temporäre Tätigkeitsverbot eben beispielsweise auf den Gesundheitssektor abzielt, nicht aber auf kontaktarme Jobs wie zum Beispiel bei der Wasserversorgung.

Dieser drastische Ansatz ist von Vorpommern-Rügen aus schon vor einiger Zeit als Idee an alle Gesundheitsämter des Landes MV übermittelt worden und fand dort auch Befürworter. Bislang fand er aber zu wenig Beachtung.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kay Steinke