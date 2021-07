Stralsund

Die Rettungsleitstelle im gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen ist zurzeit nicht erreichbar. Das heißt: Der Notruf 112 kann nicht gewählt werden.

Havarie in der Telefonanlage

Grund für den Ausfall ist eine Havarie in der Telefonanlage der Leitstelle, heißt es in einer Mitteilung der Integrierten Feuer- und Rettungsleitstelle in Schwerin, die auch über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App (Nina) veröffentlicht wurde.

Wie lange der Notruf gestört ist, kann noch nicht gesagt werden. In dringenden Fällen sollen Betroffene den Notruf 110 bei der Polizei wählen. Dort wird alles Weitere veranlasst.

Von Ines Sommer