Tribsees

Homeschooling ist für alle Schulkinder eine gravierende Belastung: Der Unterricht findet nur noch online statt, soziale Kontakte brechen weg. Für die Mehrzahl der geflüchteten Kinder in MV sind die Folgen dieser Unterrichtsform besonders hart. Zu diesem Schluss kommt der Arbeitskreis Asyl Tribsees in seinem Jahresbericht für 2020. Dort machen die rund 20 ehrenamtlichen Mitglieder auf diesen Missstand aufmerksam.

„Weil Computer fehlen, werden die Flüchtlingskinder vom Unterricht ausgeschlossen“, Heiko Kauffmann, Mitgründer vom Arbeitskreis Asyl Tribsees. Quelle: privat

Anzeige

„Weil Computer fehlen, werden die Kinder fast vollständig vom Unterricht ausgeschlossen“, sagt Heiko Kauffmann (72), der sich mit dem Arbeitskreis seit 2015 um die Flüchtlingsfamilien in Tribsees kümmert. Damals kamen 200 Flüchtlinge in die vorpommersche Kleinstadt. Heute leben dort noch 75 Geflüchtete. Es sind 30 Männer, 16 Frauen und 29 Kinder. „Von diesen sind fünf im schulpflichtigen Alter“, erklärt Kauffmann.

Den 17 Familien fehlt oft nicht nur ein Computer. Es mangelt an einer WLAN-Verbindung, einem Drucker oder das Datenkontingent auf dem Familien-Handy ist zu knapp bemessen für das Lernen über die Schulcloud.

Lernsituation in Gemeinschaftsunterkünften ist beklemmend

Neben der technischen Problematik ist die Lernsituation beklemmend. „Die Familien haben oft nur zwei Zimmer. Essen, Schlafen und Lernen findet oft in einem Raum statt. Den Kindern fehlt die Ruhe zum Lernen“, sagt Kauffmann. Für das Erlernen einer neuen Sprache und das Gelingen der Integration seien diese Zustände problematisch.

Lesen Sie auch: Geflüchtete und Corona: Erschwert die Krise die Integrationsarbeit in Greifswald?

Sieben Unterkünfte gibt es in Vorpommern-Rügen

In den insgesamt sieben Gemeinschaftsunterkünften des Kreises Vorpommern-Rügen ist die Situation seit der Pandemie ähnlich wie in Tribsees. „Die Flüchtlinge leben nahezu abgeschottet von der Außenwelt. Nur für wichtige Einkäufe können sie raus“, sagt Kauffmann. „Rein darf niemand.“ Zu hoch sei das Risiko für einen Massenausbruch des neuartigen Coronavirus.

Dennoch halten die Mitglieder des Arbeitskreises den Kontakt zu den Familien. Wenn die Technik vorhanden ist über Handy, sonst trifft man sich auf Distanz auch mal am Zaun. Über das Handy spiegeln die Flüchtlingskinder auch die beklemmende Unterrichtssituation wider. „Das Lernen in der Unterkunft ist nicht so gut. In der Schule klappt es besser und dort treffe ich auch meine Freundinnen“, berichtet die 12-jährige Louissa (Anm. d. Red.: Namen der Kinder wurden geändert).

Lesen Sie auch: Hilfe in der Not: Greifswalder Ärztin reist zu Geflüchteten ins bosnische Lipa

„Ich mag lieber richtige Schule als Homeschooling. Das Fußballspielen in der Mannschaft fehlt mir am meisten. Ich möchte endlich wieder meine Freunde treffen“, sagt der 10-jährige Omar. „An meinem Ausbildungsplatz im Restaurant kann ich nicht arbeiten. Jetzt findet auch keine Berufsschule statt. Alles online – ist sehr schwer. Ich hoffe, dass ich meine Prüfung machen kann und sie schaffe“, so Faisal, 23 aus Afghanistan.

729 Menschen wohnen in sieben Gemeinschaftsunterkünften 10 446 Ausländer leben derzeit im Landkreis Vorpommern-Rügen. Dazu zählen EU-Angehörige, Ausländer mit einer Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis, Asylbewerber und abgelehnte ausreisepflichtige Ausländer. Vorpommern-Rügen hat sieben Gemeinschaftsunterkünfte und 28 Wohnungen angemietet. Derzeit leben insgesamt 969 Asylbewerber und geduldete Ausländer im Landkreis. Davon 240 Personen dezentral in Wohnungen und 729 in Gemeinschaftsunterkünften. Die Gemeinschaftsunterkünfte sind zu 60,75 Prozent ausgelastet. In 2020 wurden dem Landkreis 150 Asylbewerber neu zugewiesen. 20 Personen konnten abgeschoben werden, 11 sind freiwillig ausgereist, bei 25 Personen ist die Abschiebung fehlgeschlagen. Zahl und Zusammensetzung der Flüchtlinge in der Unterkunft in Tribsees hat sich in fünf Jahren stark verändert. Lebten 2015 zeitweise über 200 Flüchtlinge aus neun Nationen in Tribsees, so liegt ihre Zahl inzwischen bei 75. Sie stammen aus jetzt 17 Nationen. Die meisten stammen immer noch aus Syrien (25).

Arbeitskreis Asyl wurde 2015 gegründet

Die ehrenamtlichen Helfer versuchen seit fast sechs Jahren den in Tribsees lebenden Flüchtlingen eine persönliche Begegnung zu ermöglichen. Doch die Pandemie hat es nahezu unmöglich gemacht. „Besonders schwer haben es die Familien, die ganz neu nach Tribsees gekommen sind“, sagt Kauffmann. Diese hätten bei der Ankunft noch gar keine Kontakte zu Einheimischen. Das Kennenlernen im Lockdown gestaltete sich schwierig, obwohl die kooperative Heimleitung hilft, wo sie kann.

Über die Jahre hinweg haben Kauffmann und seine Mitstreiter etliche Integrationsaktivitäten geschaffen. Dazu gehören Deutschkurse, eine Kleiderkammer, eine Austauschbörse; Begleitung bei Behördengängen; Krankenfahrten; Ausflüge und Lesungen und sogar eine Malwerkstatt für Geflüchtete und Einheimische. Für diese Aktivitäten wurde der Arbeitskreis bereits mit der Ehrenamtsurkunde des Landkreises bedacht. Doch viele der Projekte müssen seit März 2020 ruhen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wegen Lockdown: Ehrenamtler helfen auf neuen Wegen

Da unklar ist, wann reale Treffen wieder möglich sind; auch der Arbeitskreis geht nun neue, digitale Wege. „Wir wollen einen Newsletter über Whatsapp aufbauen“, sagt Kauffmann. „So erhalten die Familien Neuigkeiten aus der Region und wir können Tipps für nahe Ausflugsziele geben“, so Kauffmann. Sein Arbeitskreis drängt auch auf eine Verbesserung der Zustände. Ein wichtiger Ansatz: „Es sollten mehr Flüchtlinge in Wohnungen untergebracht werden“, sagt er.

Eine dezentrale Form der Unterbringung würde nicht nur das Risiko von Masseninfektionen senken, sondern auch die Lernsituation für die Kinder entspannen. „In MV ist der Leerstand teilweise sehr hoch“, sagt Kauffmann. „Auch in Tribsees stehen viele Gebäude leer. Die Menschen könnten in die Stadt ziehen und diese beleben.“

Von Kay Steinke