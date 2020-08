Vorpommern-Rügen: So hilft die Bundeswehr im Kampf gegen Corona

Stralsund/Franzburg

Philipp Jürgens klingelt. „Ja?“, kommt es aus der Gegensprechanlage. „Wir sind’s“, sagt der Mittdreißiger in freundlichem, fast singendem Tonfall, so als wäre er mit der Familie gut bekannt. Doch das hier ist kein netter Besuch zum Kaffeeklatsch. Jürgens trägt über seiner Camouflage-Uniform einen weißen Kunststoffanzug mit Schutzbrille, Gesichtsmaske und Handschuhen und sieht so aus, als hätte es kürzlich einen Reaktorunfall gegeben. Sein Kollege Philipp Klien trägt „nur“ eine Uniform, Gesichtsmaske und Handschuhe. Die beiden Soldaten der Bundeswehr hatten sich vorher telefonisch angekündigt und werden nun erwartet. Ihr Auftrag: Abstriche nehmen.

Seitdem sich das Coronavirus in Deutschland ausbreitet, also seit fast einem halben Jahr, sind Kräfte der Bundeswehr beinahe täglich im Landkreis Vorpommern-Rügen unterwegs. Als mobiles Testteam nehmen sie Proben von Leuten, die das Gesundheitsamt als Kontaktpersonen identifiziert und deshalb in Quarantäne geschickt hat. „So verhindern wir, dass die Menschen das Haus verlassen müssen“, erklärt Pierre Bornschein. Er ist Leiter des Kreisverbindungskommandos (KVK), einer Reservistengruppe der Bundeswehr, die die Zusammenarbeit mit den Behörden koordiniert. Denn bei der Bekämpfung der Pandemie unterstützt die Truppe das Gesundheitsamt auf Antrag.

Anzeige

Hilfe, wenn keine zivilen Kräfte zur Verfügung stehen

„Unsere Hilfe erfolgt subsidiär, also immer dann, wenn keine zivilen Kräfte zur Verfügung stehen“, erläutert der Oberstleutnant der Reserve. Das mobile Testen müssten sonst Ehrenamtler übernehmen. „Das wäre auf die Dauer nicht zuzumuten“, so Bornschein. Stattdessen rücken heute also Oberfeldwebel Klien und Hauptfeldwebel Jürgens aus. Beide sind geschult, gehören zur Sanitätsstaffel Einsatz Torgelow und sind im Zug Sanitätsunterstützung in Kramerhof tätig. Ihre Kaserne ist auf dem Gelände der Marinetechnikschule ( MTS) Parow.

Weitere OZ+ Artikel

V.l.: Pierre Bornschein vom Kreisverbindungskommando, Oberfeldwebel Philipp Klien und Hauptfeldwebel Philipp Jürgens. Quelle: Kai Lachmann

Heute stehen acht Kontaktpersonen auf ihrem Tourenplan. Ein Fahrer des Deutschen Roten Kreuzes bringt sie im Rettungswagen von Adresse zu Adresse. Die Mehrheit heute steht im Zusammenhang mit der Infektion eines Schülers in Franzburg aus der vergangenen Woche. Beispielsweise verbrachte seine Schwester mit ihm einige Zeit, kurz bevor bei ihm das Coronavirus nachgewiesen wurde. Seitdem ist Jessica Schumann in Quarantäne in ihrer Stralsunder Wohnung, hat aber keine Symptome. „Mir geht es gut. Meine Freunde helfen mir und gehen für mich einkaufen.“

„So kommt wenigstens mal jemand vorbei“

Das Ritual ist eingeübt und geht schnell. Die Soldaten bleiben vor der Wohnungstür stehen. Auf eine knappe Begrüßung folgt sogleich ein „Dann wollen wir mal.“ Der eine hält die nötigen Utensilien bereit. Der andere nimmt ein Stäbchen, wischt damit vorsichtig durch den Rachen der Kontaktperson und steckt die Probe in ein Röhrchen, das zusammen mit einem Datenblatt in eine Plastiktüte kommt.

Die beiden Soldaten wechseln sich bei den Tätigkeiten ab. Quelle: Nicole Kubsch

Dass die Bundeswehr vor ihrer Wohnungstür steht und einen Abstrich nimmt, findet die junge Frau sehr gut. „So kommt wenigstens mal jemand vorbei“, sagt sie und lacht. Ihren Humor hat sie nach sechs Tagen Wohnung putzen, telefonieren und Netflix gucken nicht verloren. Sollte dieser Test negativ ausfallen und sie auch weiterhin keine Symptome aufweisen, ist Ende nächster Woche die Quarantäne für sie aufgehoben.

„Ein mulmiges Gefühl haben wir bei der Sache nicht“

Weiter geht es in die Gemeinde Sundhagen. „Ein Arbeitskollege von mir hatte sich infiziert. Ich saß mit ihm im Auto. Und nun muss ich eben zu Hause bleiben“, sagt der Mann, der nicht namentlich genannt werden möchte. Er fühlt sich kerngesund. Ein erster Test fiel bei ihm negativ aus. Mit den Soldaten kommt er ins Gespräch, redet über Landwirtschaft, Wolfsrisse und darüber, dass ihn das Gesundheitsamt täglich anrufe und nach seinem Wohlergehen erkundige. „Die haben auch gesagt, dass ich mir in der Zeit keine Leute zum Kaffeetrinken einladen darf.“ Alle schmunzeln.

Doch so herzlich die Stimmung auch ist, letztlich geht es um ein Virus, das Menschen schwer zusetzen oder töten kann. „Ein mulmiges Gefühl haben wir bei der Sache nicht“, sagt später Philipp Klien. Aus dem Sanitätsdienst sei er den Umgang mit solchen Gefahren gewohnt. Beim Abstreichen wechselt er sich mit seinem Kameraden ab. Sie helfen sich gegenseitig beim An- und Ausziehen des Schutzanzuges. Vor allem das Überziehen über die schweren schwarzen Bundeswehrstiefel bereitet Probleme. Nachdem die Probe eingetütet ist, werden die Einmal-Sachen wieder ausgezogen, in einen roten Müllsack gestopft und später entsorgt.

Am stationären Testzentrum in Franzburg läuft alles ruhig und geregelt ab. Quelle: Kai Lachmann

Viel Fahrerei, aber eine gute Lösung

Zu den Proben der acht Kontaktpersonen, kommen heute noch 60 weitere, die das mobile Team von der Franzburger Schule abholt. Bereits am Montag haben dort Kräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ein stationäres Testzentrum aufgebaut. Die Ergebnisse waren allesamt negativ. Die Schüler und Lehrer, die vorsorglich in Quarantäne geschickt wurden, müssen nun zum zweiten Mal Proben entnehmen lassen.

Philipp Jürgens (l.) und Philipp Klien holen eine Kiste mit 60 Proben ab. Quelle: Kai Lachmann

„Alles läuft ruhig und geregelt ab“, sagt Grit Kurtzmann, während ein Auto nach dem anderen vorfährt. Sicherlich sei es eine besondere Situation, nun auch noch Soldaten auf dem Schulhof zu haben. „Aber wir sind dankbar für die Unterstützung.“ Die Tests bringt das Bundeswehr-Team direkt ins Labor des Landesgesundheitsamts nach Rostock. Vorher müssen sie aber noch einen Schlenker über Fischland-Darß-Zingst einlegen, weil dort eine weitere Kontaktperson lebt. Dann geht es am Nachmittag wieder zurück in die Kaserne im Norden von Stralsund. Das ist zwar viel Fahrerei, aber letztlich eine gute Lösung, sind sich die beiden Soldaten einig. Wo es am folgenden Tag hingeht, erfahren sie immer kurz vor Dienstschluss.

Von Kai Lachmann