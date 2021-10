Grimmen

Wo soll der neue Verein für Regionalmarketing in Vorpommern seinen Standort haben? Darüber diskutierten die Kreistagsmitglieder in Grimmen während ihrer jüngsten Sitzung und brachten den Landrat Stefan Kerth mit einem Beschluss in arge Bedrängnis.

Einig waren sich Kreistagsmitglieder und Landrat, dass der Landkreis Vorpommern-Rügen Gründungsmitglied im Verein für Regionalmarketing und -entwicklung Vorpommern wird. Als Vorstandsmitglied sollen Landrat Stefan Kerth und Maximillian Schwarz als Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Kreistag mitarbeiten.

Ein Änderungsantrag der Kreistagsfraktionen der CDU und der Fraktionen Bürger für Stralsund/FDP sowie Bürger für Vorpommern/Freie Wähler verlangte jedoch, den Sitz des neuen Vereins im Landkreis Vorpommern-Rügen anzusiedeln.

Wirtschaftsfördergesellschaft wird aufgelöst

Hintergrund: Bisher gab es in Vorpommern die Wirtschaftsfördergesellschaft (WFG). Das ist nun Geschichte: Die WFG befindet sich nach Übereinkunft der Gesellschafter, zu denen die beiden Vorpommern-Kreise, die Städte Stralsund und Greifswald sowie die Sparkasse Vorpommern gehören, in Auflösung. Das Geschäft wurde Ende März eingestellt. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald gibt es außerdem die Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern (FEG).

Das Problem: Die Beschlüsse im Kreis Vorpommern-Greifswald sind längst gefallen. Dort geht man vom Standort Greifswald für den neuen Verein aus.

Bereits Beschlüsse im Nachbarkreis

„Ich habe ein riesengroßes Problem, wenn wir jetzt hier festlegen, dass der neue Verein bei uns angesiedelt werden soll“, sagt deshalb Landrat Kerth. Der Nachbarkreis müsste neue Beschlüsse fassen. Ob er das will? „Warum haben die Kreistagsmitglieder das nicht früher angeregt beziehungsweise verlangt“, fragt der Landrat – und bleibt etwas ratlos nach dem Grimmener Kreistagsbeschluss zurück.

Denn die Kreistagsmitglieder Vorpommern-Rügens sprachen sich mehrheitlich nach mehreren abgelehnten Änderungsanträgen für den Vereinssitz in ihrem Landkreis aus.

Und was wird nun Aufgabe des neuen Vereins für Regionalmarketing Vorpommern sein? Er soll mit planmäßig 2,5 festen Arbeitsstellen für die deutschlandweite Standortvermarktung, Vertretung auf Messen, Entwicklung von Strategien für die Region oder etwa die Vernetzung von Akteuren verantwortlich sein.

Von Almut Jaekel