Stralsund

Seit 1998 übernimmt der Landrat schon traditionell eine Auszeichnung zur „Frau des Jahres“. Dies hatte Anja Schurich jedoch keineswegs im Hinterkopf, als sie der Einladung zu den Feierlichkeiten anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Landkreises Vorpommern-Rügen folgte. Daher war die Gründerin und Geschäftsführerin der Rehaform-Unternehmensgruppe mehr als überrascht, als sie ihren Namen vernahm, während sie den Ausführungen des Landrates Dr. Stefan Kerth lauschte.

„Ich wurde darüber im Vorfeld nicht informiert“, sagt die 48-Jährige. „Allerdings empfand ich es dann als positives Zeichen für den Mittelstand“, so die Unternehmerin. Für sie wird damit insbesondere auch das Schaffen in den von Corona geprägten letzten anderthalb Jahren wertgeschätzt. „Was wir alle geleistet haben, ist enorm. Lieferketten waren unterbrochen – wir und unsere Mitarbeiter mussten unsere Kinder betreuen und trotzdem waren wir für unsere Kunden da. Es kam ein Orkan auf uns zu und wir mussten das Steuer halten. Es war eine harte Zeit“, so Anja Schurich. „Und nebenbei haben wir auch noch die Ehrenämter gewuppt.“

Für Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Genau dies hatte der Landkreis bei seiner Wahl zur „Frau des Jahres“ auch im Blick. So heißt es in der Erklärung zur Auszeichnung, dass Anja Schurich sich in vielfältiger Weise in verschiedene Projekte einbringt und Dinge in der Region nachhaltig verändert und bewegt. „So ist Frau Schurich beispielsweise aktives Mitglied im Arbeitskreis „Strategische Personalpolitik“, Regionalleitung Vorpommern-Rügen/Vorpommern-Greifswald des Verbands deutscher Unternehmerinnen, Mentorin in einem Absolventen-Programm der Hochschule Stralsund und engagiert sich ehrenamtlich in verschiedenen regionalen Sportvereinen.

In all diesen Organisationen setzt Frau Schurich sich „für die Förderung von Frauen und der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein“, lautet die Begründung.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gerade in der Pandemie sei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Frauen eine Herausforderung gewesen. „Wir können in einem Sanitätshaus kein Homeoffice anbieten. Aber unsere Mitarbeiter konnten ihre Kinder mitbringen. Der Zusammenhalt im Unternehmen war unglaublich. Daher habe ich diesen Preis gerne stellvertretend für alle Frauen entgegengenommen. Ich bin überrascht und dankbar, aber ich bin keine Einzelkämpferin“, so Schurich.

Von drei auf 300 Mitarbeiter

1999 begann mit drei Mitarbeitern die Erfolgsgeschichte des Unternehmens. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Mutter gründete Anja Schurich das Unternehmen Rehaform in Prohn. „Damals hat meine Mutter das Büro gemanagt, während mein Mann und ich im Außendienst immer unterwegs waren.“ Heute umfasst das Unternehmen über 300 Mitarbeiter an 17 Standorten in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin.

Was mit Rollatoren und Rollstühlen begann, hat sich inzwischen zu einem Komplettanbieter mit Orthopädietechnik, Orthopädieschuhtechnik, Sanitätshäusern und Care entwickelt. Während Anja Schurich sich nun für die Öffentlichkeitsarbeit und das Personalwesen verantwortlich zeichnet, lenkt Ehemann Falk im Hintergrund alle Strukturen und Prozesse.

Neben dem beruflichen Erfolg auch an andere denken

„Ich bin ja aber keine Einzelkämpferin. Es sind die 300 Menschen, die täglich ihr Bestes geben und mich dadurch ja auch entlasten und mir erst den Freiraum geben, das Ehrenamt auszuüben“, betont Anja Schurich. „An einem bestimmten Punkt der Unternehmensentwicklung habe ich mir gesagt, dass dies nicht alles sein kann. Ich möchte etwas zurückgeben, an die Gesellschaft und Stralsund“, sagt sie. Hängen geblieben ist ihr Herz vor allem beim Deutschen Roten Kreuz.

„Wir haben oft die Tafel unterstützt und dort auch die Kinderweihnachtsfeier. Irgendwann wurde ich angesprochen, ob ich im Präsidium mitarbeiten möchte.“ Das aktuelle Projekt des Probewohnens für Obdachlose bewegt sie. „Um jeden zu kämpfen ist wichtig. Es ist nicht der Rand der Gesellschaft. Wir sind alle ein Teil der Gesellschaft.“

Verantwortung an Mitarbeiter übertragen schafft Freiräume

Um Unternehmensführung, Familie und Ehrenamt unter einen Hut zu bekommen, hat sie das Unternehmen umstrukturiert. Bei Rehaform bedeutet dies, dass den Führungskräften mehr Eigenverantwortung übertragen wurde. Wichtige Themen werden wöchentlich gemeinsam besprochen. „Aber ich muss nicht mehr überall dabei sein“, sagt die Unternehmerin. Das Sanitätshaus mit dem täglichen Menschenkontakt fehle ihr aber manchmal schon. „Ich mag es, mit Menschen zu arbeiten. Das sind die Dinge, die mir jetzt im Tagesgeschäft fehlen.“

Von Wenke Büssow-Krämer