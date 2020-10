Stralsund/Rügen

Die Vogelgrippe ist wieder zurück im Landkreis Vorpommern-Rügen. Wie das Landratsamt am Sonnabend informierte, wurde am 30. Oktober in Neuenkirchen auf der Insel Rügen bei einem tot aufgefundenen Mäusebussard der Ausbruch der Geflügelpest vom Subtyp H5N5 amtlich festgestellt.

Virusübertragung muss verhindert werden

Nach der aktuellen Risikoeinschätzung des Landkreises Vorpommern-Rügen ist derzeit mit einem hohen Risiko für den Eintrag des Virus der Geflügelpest durch Wildvögel in Haustierbestände zu rechen. Zur Verhinderung der Virusübertragung ist es notwendig, dass in besonders gefährdeten Gebieten, in denen Rast-und Sammelplätze für Wildvögel bekannt sind, die Hausgeflügelbestände in Ställen untergebracht werden. Für Teile des Landkreises Vorpommern-Rügen wurde daher eine Aufstallung angeordnet.

Für diese Gemeinden wurde Aufstallung angeordnet

Dazu gehören auf dem Festland: Altenpleen, Neu Bartelshagen, Barth, Preetz, Fuhlendorf, Prohn, Groß Kordshagen, Pruchten, Kenz-Küstrow, Saal, Klausdorf, Stralsund einschließlich des Dänholms sowie Kramerhof und Wendorf.

Auf der Insel Rügen sind die Gemeinden Wieck, Poseritz und Garz von der Pflicht zur Aufstallung betroffen sowie alle Gebiete nördlich bzw. westlich der Straßenverbindungen alte B96, L30, L301 und RÜG6. Ferner die Inseln Ummanz, Öhe und Hiddensee.

Wildvögel sicher ausschließen

In den benannten Gebieten des Landkreises Vorpommern-Rügen darf Geflügel ab sofort nur noch entweder in geschlossenen Ställen gehalten werden oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss.

Geflügelhalter im gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen werden aufgefordert, sofern dies noch nicht erfolgt ist, ihre Geflügelhaltung beim Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Landkreises Vorpommern-Rügen anzuzeigen.

Tipps für sichere Haltung und Fütterung

Informationen dazu erhalten die Geflügelhalter unter der Telefonnummer 03831/357 24 53. Des Weiteren sind Geflügelhalter aufgefordert, bei erhöhter Zahl an verendeten Tieren über einen Tierarzt eine Erkrankung an Geflügelpest ausschließen zu lassen. Zudem müssen Geflügelhalter im gesamten Landkreis sicherstellen, dass die Tiere nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel nicht zugänglich sind, die Tiere nicht mit Oberflächenwasser getränkt werden, zu dem Wildvögel Zugang haben. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kommen kann, müssen für Wildvögel unzugänglich aufbewahrt werden.

Die gesamte Allgemeinverfügung des Landkreises ist im Internet unter www.lk-vr.de unter dem Punkt Bekanntmachungen einzusehen. In der kommenden Woche wird die Allgemeinverfügung zudem in den Gemeinden ausgehängt.

Von Jörg Mattern