Künftig nur noch mit der OP- oder FFP2-Maske in den Bus? Mit der Ausweitung des Lockdowns und der Verschärfung der Regeln stehen die Verkehrsbetriebe im Landkreis Vorpommern-Rügen vor großen Aufgaben.

Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) sehe sich damit nur bedingt konfrontiert. „Natürlich müssen wir noch die aktuellen Entscheidungen der Landesregierung abwarten, aber die Maskenpflicht im Bus ist ja bei uns schon lange durchgesetzt“, sagt VVR-Sprecher Michael Lang.

Die Busfahrer selbst sind bereits mit den FFP2-Masken ausgerüstet. „Unser Ordnungsteam wird bei der Fahrscheinkontrolle ein Auge darauf haben, dass auch die Fahrgäste mit den medizinischen Masken im Bus unterwegs sind, ebenso wie die Fahrer beim Kassieren“, so Lang.

Stichprobenartige Kontrollen

Mehr könne der Busfahrer nicht tun, denn er müsse sich ja auf das Fahren konzentrieren. So wird die tatsächliche Kontrollpflicht zur Durchsetzung der verschärften Maskenregeln von der Verkehrsgesellschaft denn auch zuerst bei Ordnungsbehörden und Polizei gesehen. „Wir selbst dürfen schließlich keine Ordnungsgelder verhängen.“, sagt der VVR-Sprecher.

Beim Landkreis Vorpommern-Rügen weist Sprecher Olaf Manzke darauf hin, dass die Ordnungskräfte des Landratsamtes die Umsetzung der neuen Regeln wie bisher stichprobenartig in den Bussen des öffentlichen Nahverkehrs kontrollieren werden. „Wir können nicht in jedem Bus einen Ordnungsamtsmitarbeiter mitfahren lassen.“ Ansonsten setzt Manzke beim Thema Kontrollpflicht auch auf die gewohnt enge Zusammenarbeit mit Polizei und Bundespolizei.

Taktzeiten werden nicht verändert

Bei der Polizeiinspektion Stralsund verweist Sprecherin Stefanie Peter darauf, dass die Beamten zunächst auf die neue Verordnung mit den entsprechenden Ermächtigungsgrundlagen warten. „Doch klar ist, dass wir als Polizei auf entsprechende Anforderung der Ordnungsbehörden bei entsprechenden Kontrollen Hilfestellung leisten werden“, sagt die Polizeisprecherin und verweist unter anderem auf die gemeinsamen Schwerpunktkontrollen von Polizei und Ordnungskräften im ÖPNV am 7. Dezember des vergangenen Jahres.

So lange, wie es keine anderen Beschlüsse der Landesregierung zum Öffentlichen Nahverkehr gibt, fährt die VVR mit ihren Bussen derzeit „das volle Programm wie an den Schultagen“, sagt Michael Lang. Die Verkehrsgesellschaft organisiert die Schülerbeförderung über ihren Linienverkehr.

Allerdings macht sich die Aussetzung des Präsenzunterrichts an den Schulen inzwischen in sinkenden Fahrgastzahlen bemerkbar, ebenso wie das Ausbleiben der Touristen im Dezember. „Wir haben noch keine genauen Zahlen vorliegen, aber die Busse sind selbst in Stoßzeiten nicht mehr voll“, sagt der VVR-Sprecher und sieht vorerst keine Notwendigkeit, Taktzeiten zu verändern. „Zudem könnten wir auch die Kapazitäten nicht wesentlich verändern, weil wir nicht mehr Busse haben, die wir auf die Straße bringen könnten.“

Tragepflicht wird konkretisiert

Bei der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg) wird das Fahrpersonal kurzfristig mit medizinischen Masken ausgestattet, sagt Geschäftsführer Stefan Neubert. Die Odeg erbringt ihre Verkehrsleistungen im Auftrag des Landes. Dieses legt die Fahrpläne und somit eventuelle Veränderungen am Fahrplan fest. „Bis dato sind uns noch keine Änderungen bekannt, wir stehen hierzu aber in regelmäßigem Austausch mit unseren Aufgabenträgern“, so Stefan Neubert.

Das Verkünden der verschärften Corona-Regeln wird hier gelassen entgegengenommen, denn an der Tragepflicht einer Mund-Nase-Bedeckung habe sich nichts geändert. Diese werde nur konkretisiert. Wenn die Landesrichtlinien umgesetzt sind, „werden wir dann insbesondere in der Anfangsphase darauf hinwirken, unsere Fahrgäste umfassend über die neuen Anforderungen zu informieren“, so Neubert. Und auch die Fahrgäste persönlich ansprechen, die diese Änderung noch nicht mitbekommen haben.

Bundespolizei wird verständigt

Er macht aber auch klar, dass für die Kontrolle und Durchsetzung der Maskenpflicht die zuständigen Ordnungsbehörden verantwortlich sind. In speziellen Fällen werden die Odeg-Mitarbeiter aktiv und geben die Informationen weiter. „Sofern wir renitente Fahrgäste antreffen, die sich strikt weigern, der Maskenpflicht nachzukommen, verständigen wir zur Durchsetzung die Bundespolizei, die sich dann der Fahrgäste annimmt und auch eventuell Bußgeldverfahren für die Gesundheitsämter aufnehmen und an diese weiterleiten kann“, sagt der Odeg-Geschäftsführer.

Durch das permanente Tragen im ÖPNV haben sich auch bei der Odeg die Fahrgastzahlen verringert. Seit dem zweiten Lockdown bis Jahresende haben sich die Zahlen im Vergleich vor Corona halbiert. Eine Beschränkung der Fahrgastzahlen sei deshalb erst mal nicht vorgesehen.

Mindestabstand wird eingehalten

Auch wenn die Zugabteile im Rasenden Roland auf der Insel Rügen derzeit nur geringfügig ausgelastet sind, gilt auch hier der Mund-Nase-Schutz. Derzeit verkehren die Bahnen im Zwei-Stunden-Rhythmus. Hier gibt es keine anderen Anforderungen wie seit dem 27. April 2020.

„Wir weisen die Fahrgäste darauf hin, dass sie die Masken zu tragen haben“, sagt Thomas Schneider, Kaufmännischer Leiter bei der Rügenschen Bäderbahn. Und weiter: „Wir setzen das Tragen der Masken aber nicht durch. Dazu sind wir auch gar nicht befugt. Die Durchsetzung liegt bei der Ordnungsbehörde. Wir werden aber niemanden von der Beförderung ausschließen“, sagt er.

Die Fahrgastzahlen anzupassen, sei derzeit nicht nötig. Aktuell werde jederzeit der Mindestabstand eingehalten. Insbesondere nutzen Gäste der Mutter-Kind-Kuren die Bahn, ebenso Leute aus dem Land sowie einige Berufspendler. „Wir sehen zuversichtlich der Sommersaison entgegen und hoffen, dass nach Ostern wieder Touristen auf die Insel kommen dürfen“, sagt Thomas Schneider.

