Beim Aufbau der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland will der Landkreis Vorpommern-Rügen vorne mitmischen. Auf sechs Strategietreffen haben die Akteure der HyStarter Region Rügen-Stralsund im Jahr 2020 ein Konzept erarbeitet, das Ende Januar auf der Wasserstoff-Generalversammlung des Bundes von Prof. Johannes Gulden vorgestellt werden soll.

Im Mittelpunkt steht eine Ideenkarte, die eine Infrastruktur für die Zukunftstechnologie über den ganzen Landkreis spannt und das Potential von der Gewinnung grünen Wasserstoffs bis hin zur Nutzung von Wasserstoffbussen und Bahnen aufzeigt.

Hier sollen Wasserstofftankstellen entstehen

Auf dem Gelände der Stralsunder Hochschule befindet sich derzeit die einzige Wasserstofftankstelle in ganz Vorpommern. In den nächsten Jahren sollen jedoch weitere hinzukommen. Aus dem HyStarter-Konzept gehen Barth, Grimmen und Bergen auf der Insel Rügen als mögliche Standorte hervor. Sonst wurden in ganz MV bisher nur zwei weitere Wasserstofftankstellen in Betrieb genommen, in Rostock und in Hagenow.

Bundesweit wird eine Infrastruktur für Wasserstoff-Pkw erst aufgebaut. Derzeit gibt es 90 entsprechende Zapfsäulen in ganz Deutschland, viele weitere sind geplant. Dem gegenüber stehen bundesweit rund 500 Wasserstoff-Autos. Auch wenn die Anzahl der Zulassungen noch sehr gering ist, kann den Wasserstoffautos die Zukunft gehören, denn sie fahren komplett emissionsfrei.

Während Metropolregionen wie Hamburg und Berlin bereits eine Infrastruktur für Wasserstoff-Fahrzeuge aufgebaut haben, muss Vorpommern aufpassen, hier nicht abgehängt zu werden. Momentan könnten umweltbewusste Urlauber mit einem Wasserstoffauto die Insel Rügen kaum erreichen. „In Stralsund sollten Pkw und der Nahverkehr von einer Wasserstofftankstelle profitieren“, gibt Professor Johannes Gulden von der Hochschule Stralsund und Leiter des Direktoriums des Instituts für Regenerative Energiesysteme (IRES) einen Ausblick.

Rollen bald Wasserstoffbusse zwischen Ribnitz-Damgarten und Rügen ?

Der öffentliche Nahverkehr könnte zu einem Experimentierfeld der Wasserstoffpioniere werden. Denkbar ist hier eine Anschaffung von wasserstoffbetriebenen Bussen. Abwegig ist dies nicht. Eingesetzt werden diese bereits in anderen Regionen, wie zum Beispiel am Stuttgarter Flughafen.

Ähnlich wie wasserstoffbetriebene Pkw haben auch sogenannte BZ-Busse einen Vorteil gegenüber reinen Elektrobussen: Ihre Reichweite soll höher sein. Um der Technologie weiterhin Auftrieb zu verleihen, könnten auch kommunale Flotten umgerüstet werden – ganz ähnlich wie es momentan bereits mit Elektroautos passiert.

HyStarter aus dem Ostseekreis punkten mit maritimer Wirtschaft

Die HyStarter aus Rügen-Stralsund punkten jedoch besonders mit ihrem Fokus auf die maritime Wirtschaft. So sollen der Seehafen Stralsund und der Fährhafen Sassnitz künftig als wichtige Logistik- und Umschlagzentren sowie Erzeugerstandorte mit Ansiedlungspotenzial für den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft dienen. Andere Anwendungsbereiche sind in der Landwirtschaft vorgesehen und in Barth soll die Wasserstofftechnologie möglicherweise sogar auf die Schiene gebracht werden.

Grundlagen für grünen Wasserstoff werden in Stralsund erprobt

Die Grundlagen, die eine Wasserstoffwirtschaft in Vorpommern denkbar machen, werden seit Jahren an der Stralsunder Hochschule erforscht. Dort gelang es dem Team um Prof. Gulden im vergangenen Jahr auch, über eine neuartige Methanolsyntheseanlage aus Windkraft grünen Treibstoff in Form von Methanol herzustellen. Im Ostseekreis mit seiner entsprechend hohen Windkraftleistung könnte dieses Modell Schule machen.

„Die vorhandenen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien und damit zur Wasserstoffproduktion sowie die maritime Wirtschaft bieten reale Anknüpfungspunkte“, sagt Tilman Wilhelm, Bereichsleiter Kommunikation bei der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW), und hebt die Bemühungen der lokalen HyStarter-Akteure hervor. Diese hätten gezeigt, wie die Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie vor Ort gelingen kann.

„In der Mobilität könnten einige Projekte technisch sofort umgesetzt werden“, Gunnar Wobig, Geschäftsführer der LEKA MV. Quelle: privat

„Wir konnten im HyStarter-Prozess zeigen, dass wir nicht nur über ein gutes Netzwerk und zahlreiche Ideen verfügen, sondern auch zeitnah in die Umsetzung gehen werden“, sagt Gunnar Wobig, Geschäftsführer der Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern (LEKA MV).

Ursprünglich sollten die Ergebnisse der HyStarter-Beratungen am Donnerstag in Stralsund mit Energieminister Christian Pegel ( SPD) und Landrat Stefan Kerth ( SPD) besprochen werden. Das Treffen wurde jedoch auf Ende Februar verschoben. Dennoch: „In der Mobilität könnten einige Projekte technisch sofort umgesetzt werden“, sagt LEKA-Geschäftsführer Wobig. Er verwies jedoch auch darauf, dass diese aktuell noch nicht wirtschaftlich wären.

Die Arbeit der Wasserstoffpioniere geht 2021 weiter. Über Förderanträge soll unter anderem ein Netzwerkkoordinator etabliert werden, der die begonnenen Aktivitäten ausbaut. Aus dem HyStarter-Team Rügen-Stralsund haben sich die Stadtwerke Stralsund ( SWS), der Fährhafen Sassnitz GmbH und Energiewerke Rügen eG (EWR) zusammengeschlossen, um sich gemeinsam für das Folgeprogramm HyExperts zu bewerben. Dieser nächste Schritt sieht die Realisierung von Machbarkeitsstudien vor, um somit mögliche Investitionen vorzubereiten.

