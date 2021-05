Vorpommern-Rügen: Zahl der Wildunfälle geht leicht zurück

Rügen/Stralsund

Am Donnerstag kam es auf der Insel Rügen auf der Landesstraße 29 bei Garz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Reh. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt, es blieb bei einem Sachschaden. Es ist damit der 48. Unfall in diesem Monat allein auf der Insel Rügen, bei dem ein Wildtier beteiligt ist“, teilt Stefanie Peter vom Polizeihauptrevier Bergen mit – im März waren es 51 Unfälle.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurden neun Unfälle dieser Art weniger registriert. Im April 2020 waren es 57 Zusammenstöße. „Es sind zwar weniger Unfälle gewesen, aber auf das Jahr gerechnet liegen wir im gesamten Inspektionsbereich der Polizei bei rund 2500. Bei der Verkehrsunfallstatistik 2019 haben wir von insgesamt 9000 Unfällen rund 2300 Verkehrsunfälle mit Wild registriert. An erster Stelle steht in diesen Zusammenhängen das Rehwild“, sagt die Polizistin. Die Unfallstatistik für das vergangene Jahr wird in den nächsten Tagen erwartet.

Vorausschauend und vorsichtig fahren

Dem Deutschen Jagdverband zufolge passieren die meisten Wildunfälle im April, dicht gefolgt vom Mai. Am häufigsten gerät mit 49 Prozent aller gemeldeten Wildunfälle Rehwild unter die Räder. Im April seien es besonders viele Böcke. Auf dem 2. Platz der Unfallstatistik tauchen, mit insgesamt 12 Prozent, Kleinsäuger wie Marder, Ratten, Igel und Eichhörnchen auf. Hasen und Kaninchen machen zehn Prozent der gemeldeten Wildunfälle aus, Füchse sieben Prozent. Danach folgt erst mit fünf Prozent Schwarzwild.

In diesem Zusammenhang richtet Stefanie Peter einen Appell an die Autofahrer, stets vorausschauend und vorsichtig, und insbesondere auf ausgewiesenen Wildstrecken langsamer zu fahren. Wenn es dennoch zu einem Unfall gekommen ist, soll das Warnblinklicht eingeschaltet und das Warndreieck aufgestellt werden. „Auf keinen Fall, wenn es das Tier durch den Zusammenstoß getötet wurde, darf es mitgenommen werden. Das ist nicht erlaubt. Um die Entsorgung kümmern sich die Polizei sowie die Jägerschaft“, sagt die Polizistin.

