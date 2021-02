Ribnitz-Damgarten

Die zusätzlichen Impfzentren im Landkreis Vorpommern-Rügen werden wohl erst im März eröffnet werden. Das teilte Dörte Lange, Sprecherin der Kreisverwaltung, auf Anfrage mit. „Im Februar passiert noch nichts“, sagte Lange. Ein genaues Datum, wann die Arbeit in den vier Impfzentren starten soll, stehe dabei noch nicht fest.

Ursprünglich war geplant, die Zentren am 15. Februar zu eröffnen. Zusätzlich zum bereits bestehenden Impfzentrum in Stralsund sollten die Bürger des Landkreises auch in Bergen auf Rügen, in Grimmen, in Bad Sülze und in Ribnitz mit dem Corona-Impfstoff geimpft werden. Bereits vor wenigen Tagen hatte der Landkreis bestätigt, dass sich die Eröffnung verzögert.

Zentren noch nicht betriebsbereit

Grund dafür sei zum einen, dass die Zentren noch nicht betriebsbereit sind, so Dörte Lange. Heißt: Die Zentren seien noch nicht entsprechend ausgestattet. Zum anderen sei die Impfstoffknappheit ein weiterer Grund. Der derzeit noch im Landkreis zur Verfügung stehende Impfstoff reiche nicht aus, um ihn auf fünf Standorte zu verteilen. Der Landkreis rechne damit, dass ab Anfang März mehr Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Dann soll die Arbeit in den vier Zentren starten.

Geplant ist, im Ribnitzer Begegnungszentrum, in der Turnhalle an der Bad Sülzer Grundschule, im Kultur- und Ausstellungszentrum der Kleintierzüchter im Gartenweg 1 in Grimmen und im Medien- und Informationszentrum in Bergen, Markt 12, jeweils ein zusätzliches Impfzentrum einzurichten.

Von Robert Niemeyer