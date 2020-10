Vorpommern-Rügen: Zwei Ausbrüche sorgen für höhere Coronazahlen

Stralsund

19 Neuinfektionen an einem Tag: So einen deutlichen Anstieg wie zum Dienstagmorgen hat Vorpommern-Rügen bisher noch nicht gemeldet. Damit sind im Landkreis aktuell 50 Personen mit dem Coronavirus infiziert: Im Raum Nordvorpommern werden 23 Infizierte gezählt, auf Rügen 14 und in Stralsund 13. Seit dem 3. März sind damit 182 Personen in Vorpommern-Rügen positiv auf das Virus getestet worden. 130 Menschen gelten als genesen, zwei sind gestorben. Laut Jörg Heusler, Leiter des Gesundheitsamts, werden vier Personen zurzeit im Krankenhaus behandelt, eine liegt auf der Intensivstation.

Heusler führt den sprunghaften Anstieg auf zwei Ausbrüche zurück. Die Lage sei damit „klar begrenzt“. Um was für Ausbrüche es sich handelt, ob sie im privaten oder öffentlichen Raum stattgefunden haben, sagt der Amtsleiter nicht und beruft sich auf „Datenschutzgründe“.

Jörg Heusler ist Fachdienstleiter Gesundheit des Landkreises Vorpommern Rügen und Coronakrise-Manager. Quelle: Jörg Mattern

Gesundheitsamt will Kontakte vollständig ermitteln

Er versichert, dass die Mitarbeiter des Amtes den Anspruch haben, ständig alle Kontaktpersonen zu ermitteln. In einem Videobeitrag für die Facebook-Seite des Kreises appelliert er am Menschen, die vermuten, sie könnten eine Kontaktperson sein, ihre Kontakte einzuschränken, Hygieneregeln zu befolgen und sich testen zu lassen, sollten Symptome auftreten.

Konsequenzen für Pflegeheime, Krankenhäuser und Schulen gibt es wegen des Anstiegs bislang keine. Unterdessen wird in Schwerin vorbeugend über generelle Maßnahmen diskutiert, die vor allem Schüler betreffen. Im Raum steht, dass ab einer Inzidenz von 35 (also 35 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner) eine Maskenpflicht im Unterricht ab Klasse fünf rund um einen Corona-Ausbruch greifen soll. Ab der Inzidenz von 50 ist die Maskenpflicht im Unterricht für den jeweiligen Landkreis komplett vorgesehen.

Maskenpflicht im Unterricht?

Wie kommt die Idee bei Betroffenen an? „Ich weiß, dass es wichtig ist, aber es ist schon in den Pausen anstrengend, die Masken zu tragen“, sagt eine Siebtklässlerin des Hansa-Gymnasiums. „Man bekommt schlecht Luft und es ist warm darunter. Ich mag mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn wir sie auch im Unterricht tragen müssen...“

Berit Kortus, Mutter einer Viert- und einer Siebtklässlerin aus Stralsund: „Es hätte Vorteile, weil unter anderem die Mindestabstände in den Klassenräumen gar nicht eingehalten werden können, und die Kinder nun mal auch Kontakte zu vielen anderen Leuten haben.“ Auf der anderen Seite bedeute die Maske „eine enorme Einschränkung“, die für die Kinder anstrengend sei, gibt Kortus zu bedenken. „Sie können darunter nicht richtig atmen, sollen aber im Schulalltag über Stunden etwas leisten und reden. Das stelle ich mir schwierig vor.“

