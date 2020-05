Vorpommern-Rügen „coronafrei“: Das sagen Landrat Kerth und Stralsunds Oberbürgermeister Badrow

Stralsund

Vorpommern-Rügen ist laut einer Mitteilung des Landratamtes seit Mittwoch „coronafrei“. Trotz dieser guten Nachricht betont Landrat Stefan Kerth ( SPD), dass es wichtig sei, wachsam zu bleiben. Zudem gehe er von einer Dunkelziffer aus. Nicht zuletzt birgt jede Lockerung auch die Gefahr neuer Infektionsrisiken. „Wir sind gut darauf vorbereitet, falls die Zahlen wieder steigen sollten“, erklärt der Landrat.

Landrat Kerth : „Kollegen haben gute Arbeit geleistet.“

Den Grund für die jetzt positive Situation sieht Stefan Kerth zum einen in den Maßnahmen des Bundes und des Landes und zum anderen war „unser Gesundheitsamt sehr erfolgreich bei der Ermittlung der Kontaktpersonen von positiv Getesteten, die dann in Quarantäne geschickt worden sind. Unsere Kollegen haben gute Arbeit geleistet.“

OB Badrow warnt vor falscher Sicherheit

Auch Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) warnt davor, sich in falscher Sicherheit zu wähnen. „ Stralsund war in den letzten Wochen immer mal wieder coronafrei. Und blieb es dann doch nicht“, sagt das Stadtoberhaupt. „Feiern würde ich erst, wenn es tatsächlich überall vorbei ist. Alles andere wäre irreführend und nicht wirklich hilfreich. Wir müssen uns weiter an die Regeln halten. Erst recht, wenn Schulen und Tourismus wieder an den Start gehen. Die Stralsunder haben mit ihrer Vernunft und ihrem Verhalten entscheidend dazu beigetragen, dass wir heute optimistisch nach vorn schauen. Dafür sage ich jedem und jeder von ganzem Herzen Danke.“

