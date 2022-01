Vorpommern-Rügen muss 2022 mehr Flüchtlinge aufnehmen – dabei fehlt es an Wohnraum

Stralsund

Vorpommern-Rügen muss 2022 voraussichtlich deutlich mehr Flüchtlinge aufnehmen als in den Vorjahren. Laut einer aktuellen Hochrechnung kalkuliert das Landratsamt mit rund 600 Asylbewerbern im neuen Jahr. Dies wäre im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von fast 50 Prozent, denn 2021 mussten nur 407 Flüchtlinge aufgenommen und verteilt werden. Sonst waren die Zahlen rückläufig. 2018 wurden 255 aufgenommen, 2019 waren es 211 und 2020 waren es 150.

Zwar ist man vom Rekordhoch im Jahr 2015 noch weit entfernt – damals mussten rund 3500 Asylbewerber aufgenommen werden – dennoch birgt die Entwicklung einiges an Brisanz in sich. Denn laut Landratsamt konnten coronabedingt 2021 kaum Rückführungen durchgeführt werden, zudem sind die Unterbringungskapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) seit Pandemiebeginn fast um ein Drittel geschrumpft – wegen der Infektionsschutzmaßnahmen. Landrat Stefan Kerth (SPD) rechnet dadurch mit zusätzlichem Druck auf den „bereits überhitzten Immobilienmarkt“ im Strandkreis. „Da wir bereits ein Wohnraumproblem haben, müssen wir hier zügig mit allen Gemeinden eine Lösung finden“, sagte er

Bereits anerkannte Flüchtlinge reisen von Griechenland weiter

Die Gründe für den drastischen Anstieg sind laut Landratsamt vielschichtig. So stieg unteranderem die sogenannte Sekundärmigration aus Griechenland enorm an. Gemeint sind damit Asylbewerber, die bereits in Griechenland anerkannt wurden, aber nach Deutschland weiterreisen. Dies waren bundesweit zuletzt 37200, 650 davon hat MV aufgenommen.

Mehr Menschen wählen gefährliche Mittelmeerroute

Deutlich mehr Flüchtlinge reisen wieder über die zentrale Mittelmeerroute auf dem Seeweg nach Italien und Malta ein. Seit 2020 sei hier der Anstieg wieder spürbar. Die Migranten kommen hauptsächlich aus Ländern südlich der Sahara und Nordafrika und gelangen über Tunesien und Libyen nach Europa.

Viele Grenzübertritte von Polen nach MV

Auch die Öffnung der Fluchtroute über Belarus und Polen befeuert den Trend. So wurden an der polnischen Grenze seit August 2021 von der Bundespolizei 10840 Personen aufgegriffen, die unerlaubt eingereist waren. 1330 davon passierten die polnische Grenze zu MV.

Viele Menschen aus Afghanistan auf der Flucht

Laut Landrat Stefan Kerth (SPD) wirkt sich aber auch die dramatische Lage in Afghanistan auf Vorpommern-Rügen aus. Deutschland selbst hat bis zum Jahreswechsel rund 10000 Menschen aus Afghanistan evakuiert. Doch Tausende sind noch in ihrem eigenen im Land auf der Flucht vor den Taliban – und hoffen auf Hilfe aus Europa.

Von kst