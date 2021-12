Vorpommern-Rügen sieben Tage in Warnstufe „Rot“: Kommt nun Corona-Knockout für den Weihnachtsmarkt Stralsund?

Stralsund

Mit dem Stralsunder Weihnachtsmarkt könnte an diesem Montag ein weiterer großer Weihnachtsmarkt im Nordosten der Pandemie zum Opfer fallen. Denn der Landkreis Vorpommern-Rügen war am Sonntag den siebten Tag in Folge rot auf der Corona-Stufenkarte. Somit drohen schärfere Corona-Regeln, die bereits in der Hansestadt Rostock, dem Landkreis Rostock und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gelten. Die verschärften Regeln hatten dort bereits zur Schließung der Weihnachtsmärkte geführt.

Rasche Schließung ab Dienstag möglich

Somit ist klar: auch dem Stralsunder Weihnachtsmarkt droht der vorzeitige Corona-Knockout. Über eine Verschärfung der Regeln wird der Landkreis Vorpommern-Rügen am Montag zusammen mit der Landesregierung und mit Blick auf die Auslastung des Gesundheitswesens entscheiden. Die mögliche Schließung könnte per Verordnung dann direkt für Dienstag, den 14. Dezember, umgesetzt werden.

Betreiber SWS Stadtwerke haben Schließung bereits vordatiert

Der Betreiber, die SWS Stadtwerke Stralsund, hatten bereits in der vergangenen Woche auf die pandemische Lage reagiert und verkündet, das der Markt auf dem Stralsunder Neuen Markt und im Rathauskeller am 19. Dezember seinen letzten Tag haben wird. Ursprünglich sollte der Weihnachtsmarkt bis einschließlich 22. Dezember stattfinden.

Die Eisbahn auf dem Alten Markt sowie der dortige Weihnachtsmarkt sollten demnach jedoch weiterhin bis 9. Januar betrieben werden. In abgespeckter Variante allerdings. Schon vergangenen Donnerstag wiesen die Veranstalter darauf hin, dass Planänderungen nach der risikogewichteten Einstufung jederzeit möglich seien.

Die Situation des Gesundheitswesens in MV

So sieht die Situation landesweit aus: Auf den Intensivstationen in MV lagen am Sonntag 91 Patienten mit Covid-19, drei mehr als am Samstag. Insgesamt wurden den Lagus-Angaben zufolge 381 Covid-Patienten in den Krankenhäusern des Landes gezählt, 16 mehr als am Vortag.

Die Lage im Kreis Vorpommern-Rügen und an der Stralsunder Klinik

Dennoch gibt es durchaus Hoffnung für Stralsund. Denn im Helios Hanseklinikum bliebt die Anzahl der Covid-Patienten zuletzt stabil – und dies obwohl zeitweise auch Patienten von Rügen und aus Sachsen aufgenommen wurde. So befanden sich am Sonntag auf der Stralsunder ITS 5 Covid-Patienten, insgesamt befanden sich 17 Corona-Patienten im Krankenhaus. Als der Stralsunder Weihnachtsmarkt hingegen Ende November eröffnet wurde, befanden sich im Vergleich deutlich mehr Covid-Patienten im Klinikum. Entscheidend ist aber nicht nur die Belegung in der Hansestadt, sondern die Auslastung im ganzen Kreis. Dieser Wert lag am Sonntag bei 111 Prozent.

Von kst