Stralsund/Greifswald

Bezahlbarer Wohnraum und Baugrundstücke – und dies für Einheimische – werden Mangelware. Die Entwicklung immer weiter steigender Preise für Wohneigentum und auch Mieten wollen Landkreis und Sparkasse Vorpommern gerne aufhalten und haben dafür die 2016 von der Sparkasse Vorpommern gegründete Vorpommersche Erschließungsgesellschaft wiederbelebt.

Nachfrage treibt Preise in die Höhe

„Es sind teilweise dramatische Zustände, die es für Einheimische problematisch machen hier zu wohnen. Ich sehe es als großes Problem, dass selbst vermeintlich gut bezahlte Leute im öffentlichen Dienst Probleme haben, sich ein Einfamilienhaus zu leisten“, erklärt Landrat Dr. Stefan Kerth. Dabei sei gerade in Zeiten des Negativzins Wohneigentum gefragt.

Die hohe Nachfrage an der Küste, aber auch energetische Maßnahmen, treiben die Kosten in die Höhe. „Es ist nicht absehbar, dass sich die Zinssituation verbesser, daher bleiben Immobilien auch weiterhin attraktiv. Das treibt die Preise nach oben“, erklärt Ulrich Wolff, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorpommern. „Für Ferienobjekte ist die Entwicklung schon besorgniserregend. Familien, die erwerbstätig sind, können sich nur noch mit Hilfe Eigentum leisten. So ist in den Hansestädten beispielsweise der Preis bei den Eigentumswohnungen von um die 2500 auf bis 4000 Euro je Quadratmeter gestiegen.“

Sparkasse kann ohne Maximalgewinn arbeiten

Doch was kann die Sparkasse Vorpommern in Form der Vorpommerschen Erschließungsgesellschaft daran ändern? „Wir müssen erreichen, dass Flächen entwickelt werden, die eben nicht zu Höchstpreisen angeboten werden. Die Sparkasse Vorpommern hat hier gemeinwohlorientiert, statt maximalgewinnorientiert arbeiten“, sagt Landrat Kerth. Kommunen, die sich bei der Entwicklung von Flächen unsicher sind und nicht auf einen externen Investor oder Bauträger setzen möchte, soll die Sparkasse Vorpommern als vertrauten Partner mit ins Boot holen. Nicht zuletzt sind beide Landkreise – Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald – Träger der Sparkasse.

„Was uns auszeichnet ist, dass wir als seriös wahrgenommen werden. Als Tochtergesellschaft der Sparkasse hat die Vorpommersche Erschließungsgesellschaft eine andere Wahrnehmung, als wenn ein auswärtiger Investor vorstellig wird“, meint Ulrich Wolff. Dabei sieht er durch das Unternehmen keinen Wettbewerbsausschluss für Mitbewerber. „Es ist so viel Bewegung auf dem Markt. Da kann eine Gemeinde das beste Modell für sich wählen“, so Wolff.

Entscheidung über Nutzung bleibt bei den Gemeinden

Mit der Sparkasse an der Seite entwickelt die Gemeinde die B-Pläne und hat die Entscheidung für Wohnen für Einheimische oder für Ferienobjekte in ihrer Hand. Überträgt die Kommune die Entwicklung eines Baugebietes hingegen externen Investoren, ist dieser Einfluss nicht mehr möglich „Die Sparkasse sieht sich somit als Partner für Kommune und Bauherren.“

„Dabei ist uns klar, dass Flächen nicht unbegrenzt erweiterbar sind. Aber es gibt doch noch Gemeinden, die vielleicht schon lange darüber nachgedacht haben, die Flächen aber immer noch nicht entwickelt haben. Bei der Sparkasse kann die Gemeinde sicher sein, dass die Grundstücke letztendlich nicht für den Maximalwert verkauft werden“, meint Stefan Kerth.

Die Vorpommersche Erschließungsgesellschaft der Sparkasse bereits erste Pläne umgesetzt und in Wackerow innerhalb von nur neun Monaten etwa 50 Grundstücke auf einer Fläche von 40000 Quadratmetern bereitstellen können. In Weitenhagen wurde ein Gebiet ähnlicher Größe erschlossen, für das bereits fast alle Grundstücke verkauft wurden. Auch in Velgast hat sich die Sparkasse eines Baugebietes angenommen, das andere Investoren bereits wieder fallen lassen haben und in dem nun 23 Grundstücke erschlossen werden sollen.

Keine Flächenbesiedlung in erster Reihe

„Der Bedarf ist groß. Ich bin euphorisch, dass es sehr viel auslösen wird, aber ich will auch keine Flächenbesiedlung. Es wird auch nicht den Erfolg in der allerersten Reihe geben, sondern für küstenfernere Regionen“, meint Kerth, der vor allem einheimische Bauinteressenten als Zielgruppe sieht. „Wenn es um bezahlbare Mietwohnungen geht, sind wir wieder eher in den Innenstädten.“

Dass das Vorhaben, bezahlbaren Wohnraum und Baugebiete für Einheimische zu schaffen, kein Sprint wird ist Ulrich Wolff klar. „Es wird ein Marathon, der aber facettenreich ist. So kann es auch alternative Wohnformen beinhalten. Ein Mehrgenerationenhaus, Junges Wohnen für Azubis oder Studierende oder auch mal Spielplatz“, meint der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende.

„Fakt ist, wir wollen dass langfristig eine Entwicklung stattfindet“, so Stefan Kerth. „Gemeinden die bisher vielleicht kein Entwicklungspotential gesehen haben, können mit der Sparkasse als Partner für die einheimische Bevölkerung bezahlbare Grundstücke und anderen Wohnraum entwickeln.“

Von Wenke Büssow-Krämer