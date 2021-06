Vorpommern haben 500 Millionen Euro gespart: Wohin mit dem Geld, Herr Sparkassen-Chef?

Greifswald/Stralsund

In der Coronazeit haben die Deutschen vergleichsweise viel Geld gespart. In anderen Jahren wurde im Schnitt um die zehn Prozent des verfügbaren Einkommens beiseitegelegt. 2020 ist die Quote auf 16,2 Prozent in die Höhe geschossen. Welche Anlagen interessant sind, warum die Sparkasse Vorpommern gleich vor mehreren Herausforderungen steht und wie es mit dem Thema Filialschließungen weitergeht, beantwortet Ulrich Wolff, Vorstandsvorsitzender der größten Bank der Region mit 250 000 Kunden.

Warum wurde so viel gespart?

Ulrich Wolff: In erster Linie sehen wir die Ursache in fehlenden Konsummöglichkeiten. Aber auch das Thema Sicherheit spielt eine wesentliche Rolle. Viele Menschen haben ihr Geld lieber zusammengehalten und gedacht: „Wir sparen unser Geld lieber. Man weiß ja nicht, was noch passiert.“

Wie viel haben die Vorpommern gespart?

Im vergangenen Jahr haben unsere Kunden fast 500 Millionen Euro zusätzlich auf ihre Giro- und Tagesgeldkonten oder Sparbücher gebracht.

Sparkasse Vorpommern muss Zinsen auf 250 Millionen Euro zahlen

Belastet das die Bank? Wenn viel gespart wird, werden weniger Kredite benötigt, oder?

Das Kreditgeschäft im Wohnungs- und Ferienwohnungsbau lief im vergangenen Jahr sehr gut. Wir haben rund 590 Millionen Euro an neuen Krediten ausgereicht oder zugesagt. Konsumentenkredite wurden etwas weniger nachgefragt. Letztlich bleiben 250 Millionen Euro Spareinlagen, für die wir bei der Deutschen Bundesbank Negativzinsen in Höhe von 0,5 Prozent zahlen müssen. Eine Herausforderung. Die Spareinlagen werden auf einem hohen Niveau bleiben, da die Nachholeffekte geringer ausfallen. Schließlich kann nicht alles nachgeholt werden, was in den letzten Monaten nicht möglich war.

Wie sparen die Vorpommern?

Das Geld, das wir bekommen, fließt in großen Teilen auf Giro- und Tagesgeldkonten. Dort ist die Verzinsung fast null.

Ist das empfehlenswert?

Das Geld auf dem Girokonto oder dem Sparbuch liegen zu haben, halte ich persönlich für die schlechteste Möglichkeit. Im Mai lag die Inflationsrate bei 2,5 Prozent. Das heißt, dass das Vermögen automatisch schrumpft.

Wo soll ich dann mit meinem Geld hin?

Wenn man streut, rutscht man nicht so schnell aus. Wir empfehlen unseren Kunden daher nicht alles auf eine Karte, ein Produkt zu setzen, sondern aufzuteilen. Drei Monatsgehälter sollte man schnell verfügbar haben, falls mal mit dem Auto oder der Waschmaschine etwas sein sollte. Ein Teil sollte in Papiere gehen mit einer relativ geringen Schwankungsbreite, also festverzinsliche Papiere mit längeren Laufzeiten. Und ein Teil sollte in Sachwerten, wie Immobilien oder Aktienfonds angelegt werden.

Wie sieht es bei ihnen persönlich aus?

Ich mache genau das, was wir unseren Kunden empfehlen.

Haben Sie einen Tipp?

Tipps auf Einzelwerte gebe ich grundsätzlich nicht. Nur im Beratungsgespräch. Wichtig ist, dass immer die Gesamtsituation des Kunden betrachtet und darauf aufbauend das Vermögen individuell strukturiert wird.

Corona hat die Immobilienpreise befeuert

Eine beliebte Anlageform sind Immobilien. Die Preise steigen rasant. Warum?

Das hat zwei Gründe: Die Baupreise sind wegen energetischer Vorgaben massiv gestiegen. Und die Nachfrage ist riesengroß. Es fehlen Anlagealternativen. Eine Immobilie ergibt auch Sinn für den eigenen Bedarf als Teil der Altersvorsorge.

Sollte man bei den hohen Preisen noch in Immobilien gehen?

Den richtigen Eintrittszeitpunkt gibt es nicht. Vor drei Jahren dachten wir, die Dynamik werde abnehmen, aber tatsächlich hat sie noch mal deutlich zugenommen. Corona hat das befeuert: Beispielsweise haben sich Menschen aus Berlin in unserer Region Ferienwohnungen gekauft. Manche sehen das als Kapitalanlage. Manche kehren der Stadt den Rücken. Mir fehlt der Glaube, dass es billiger wird.

Viel Aufmerksamkeit bekommen zurzeit Kryptowährungen. Was hält die Sparkasse Vorpommern von Bitcoin und Co?

Sind das überhaupt Währungen? Sie sind weder staatlich reguliert noch gelten sie als gesetzliches Zahlungsmittel. Sie sind einzig den Kräften des Marktes überlassen. Es gibt extreme Ausschläge nach oben und unten, die Nachvollziehbarkeit von Änderungen ist aber sehr niedrig. Bitcoins sind kein Produkt, zu dem wir unsere Kunden beraten oder das wir ihnen empfehlen. Aber es gibt Menschen, die ihr Geld gerne in Bitcoins investieren. Wenn Kunden beispielsweise Zertifikate mit Bitcoins als Basiswert kaufen möchten, dann machen wir das möglich. Aber wir beraten dazu nicht. Wir verwahren es nur.

Würden Sie selbst in Bitcoin investieren?

Die Beliebigkeit der Entwicklung würde mir Sorge bereiten.

Ulrich Wolff kommt aus der Nähe von Stuttgart und ist seit 2013 bei der Sparkasse Vorpommern beschäftigt. Quelle: Vincent Leifer

Persönlicher Kontakt trotz Filialschließungen

Im vergangenen Jahr ist viel Geld von Kleinanlegern an die Börse gegangen. Anbieter wie Trade Republic machen den Aktienhandel per App unkompliziert. Wie bewerten Sie das?

Wir haben ähnliche Angebote, zum Beispiel bevestor. Damit können über eine App Investments getätigt werden. Wir schätzen aber weiter den persönlichen Kontakt zu Menschen. Der Markt an Finanzprodukten ist so bunt wie das Internet. Da ist es notwendig, mit jemandem zu sprechen, zu dem man Vertrauen hat.

Wie passt es dann, dass die Sparkasse ihr Filialnetz stetig ausdünnt?

Seit den 1990er Jahren überprüfen wir unsere Filialen regelmäßig und fragen uns, was die Kunden von uns wünschen. Dazu beobachten wir beispielsweise die Nutzungsquoten unserer Angebote. Es gab Filialen mit drei Besuchern pro Stunde. Heute wachsen Generationen nach, die eine Bankfiliale nur noch benötigen, wenn es um anspruchsvolle Beratungsthemen geht. Den Rest erledigen sie per Online-Banking. Für Kunden, die mit uns sprechen möchten, haben wir neben unseren Filialen unsere S-Media-Filiale, die montags bis freitags bis 20 Uhr und samstags bis 14 Uhr besetzt ist. Darüber helfen wir Kunden per Telefon oder Skype weiter.

Ist eine Bankfiliale mit Personal ein Auslaufmodell?

Nein, keinesfalls. Aber es wird anders werden. Filialen werden weiter zurückgehen, das wird definitiv der Fall sein.

Haben Sie Pläne für weitere Schließungen in der Tasche?

Wir prüfen immer zum Anfang der zweiten Jahreshälfte und haben demnach noch keine Entscheidung getroffen.

Aber kommt da noch etwas in diesem Jahr?

Das kann ich heute noch nicht sagen.

Gebühren-Urteil: So gibt’s Geld zurück Der Bundesgerichtshofhat geurteilt: Gebührenerhöhungen von Banken sind unwirksam, wenn der Kunde nicht aktiv zustimmt. Rückwirkend bis zum 1. Januar 2018 kann Geld vom Kreditinstitut zurückverlangt werden. Dies geht am Schalter, per Brief und per Onlineservice. Sowohl die Verbraucherzentrale als auch Stiftung Warentest bieten einen kostenlosen Musterbrief an, mit dem die Forderung eingereicht werden kann. Lehnt das Geldinstitut die Forderung ab, können sich Verbraucher an die Schlichtungsstelle der Bank wenden. Wichtig: Kunden müssen selbst aktiv werden. Von sich aus werden Banken und Sparkassen die Gebührenerhöhung nicht zurückzahlen. Wie viel Geld die Kunden zurückverlangen können, müssen sie selbst ausrechnen. Die Verjährung der Ansprüche tritt Ende 2024 ein.

Gebührenerhöhungen: Kunde muss zustimmen

Ein weiterer Punkt, von dem die Sparkasse – ebenso wie fast alle anderen Banken hierzulande auch – betroffen ist, ist ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs. Demnach können Kunden Gebührenerhöhungen für die vergangenen dreieinhalb Jahre zurückfordern, wenn sie der Erhöhung nicht ausdrücklich zugestimmt haben. Wie bewerten Sie das?

Wir alle waren überrascht, dass eine über viele Jahre geübte Praxis, den Kunden über eine Änderung zu informieren und sie dann vorzunehmen, infrage gestellt wird. Eine einfache Anpassungsmöglichkeit der AGB war im Interesse beider Seiten. Nach dem BGH-Urteil müssen Kunden künftig bei wesentlichen Vertragsänderungen zustimmen. Die Urteilsbegründung wird gerade analysiert. Unsere Kunden können sicher sein, dass wir uns rechtssicher verhalten und es ihnen so einfach wie möglich machen.

Die Deutsche Bank stellt für etwaige Rückforderungen einen dreistelligen Millionenbetrag zurück. Stellen Sie auch Geld zurück?

Wir sind im laufenden Prozess. Eine abschließende Bewertung steht noch aus. Aber es gehört zu unseren Aufgaben, mit solchen unerwarteten Ereignissen umzugehen.

Wissen Sie, um wie viel die Preise bei der Sparkasse Vorpommern seit 2018 gestiegen sind?

Das kann ich nicht pauschal beantworten. Wir haben auch Entgelte, die gesunken sind. Daher ist immer eine differenzierte Betrachtung erforderlich. Unsere Kunden sind in hoher Zahl mit unserer Leistung zufrieden.

Von Kai Lachmann