Vorpommern im Wandel der Zeit

Vorpommern

Der Blick in die Vergangenheit und der Vergleich mit der Gegenwart fasziniert immer wieder. Bilder aus sechs vorpommerschen Städten verdeutlichen das.

Grimmen: Wo Klara Schumann einst Klavier spielte

Das wohl älteste Foto einer Stadtansicht von Grimmen stammt aus dem Jahr 1883 und zeigt den Markplatz inklusive des Hotels „Preußischer Hof“ neben dem Rathaus. Die Gaststätte mit Saal, Fremdenzimmern und Garten erlebte 1855 ihre Blüte, als die bekannte Pianistin Klara Schumann-Wieck, die Lebensgefährtin des Komponisten Robert Schumann, dort ein Konzert gab. Im Jahr 1908 brannte der „Preußische Hof“ aber ab. Unter der Bevölkerung kursierte sogar das Gerücht, dass der Wirt höchstpersönlich nachgeholfen haben könnte.

An gleicher Stelle wurde ein neues Gebäude errichtet, das den Ratskeller und die Greifendrogerie beherbergte. Beide Geschäfte gingen jedoch pleite.

Seit Jahrzehnten arbeiten in dem markanten Backsteingebäude Mitarbeiter der Grimmener Stadtverwaltung. Bereits Anfang der 1990er-Jahre war das Haus saniert worden. 2007 folgten weitere Arbeiten und derzeit wird das Gebäude weiter erneuert. Seit dem Frühjahr 2017 sind deshalb 27 städtische Mitarbeiter im Ausweichquartier in der Sundischen Straße zu erreichen. Rund 2,7 Millionen Euro werden in die Sanierung des gut 100 Jahre alten Baus fließen, durch Fördermittel und Kofinanzierung. Damit bekommen die Mitarbeiter bessere Bedingungen. Der behindertengerechte Eingang entsteht an der Rückseite, und ein Fahrstuhl fährt vom Keller bis in das Dachgeschoss.

Ribnitz-Damgarten: Der letzte Gasometer des Landes

Das Ribnitzer Gaswerk am Körkwitzer Weg um 1930. Quelle: Stadtarchiv

Über 110 Jahre alt ist der Ribnitzer Gasometer im Körkwitzer Weg. Er ist der letzte seiner Art in Mecklenburg-Vorpommern. Errichtet wurde er in den Jahren 1908 und 1909. Seit 2015 steht dieses einzigartige Zeugnis der Energiegeschichte auf der Denkmalliste des Landkreises Vorpommern-Rügen. 1998 wurde im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme der Gasometer in Teilen restauriert. Auch die Geschichte des Gaswerkes wurde damals aufgearbeitet. Jetzt befindet sich im Gasometer eine Ausstellung zur Energiegeschichte. Wer sie besuchen möchte, muss sich allerdings im Büro der Stadtwerke anmelden.

Damit dieses Denkmal auch auf Dauer erhalten bleibt, musste erneut Hand angelegt werden. So wurden vor nicht allzu langer Zeit die sechs aus Gusseisen bestehenden Pylonen, die die Halterung einst krönten, wieder montiert. Diese für den Gasometer charakteristischen Zinnen waren im Jahre 2013 aus Sicherheitsgründen demontiert worden. Der Beginn der Gasversorgung in Ribnitz reicht über 150 Jahre zurück: Im Oktober 1864 wurde das Gaswerk in Betrieb genommen und das erste Steinkohlegas in die Stadt geleitet. Im Mai 1911 erwarb die dänische Firma Det Danske Gaskompagni die Gasanstalt. 1964 wurde sie stillgelegt. Die Versorgung der Abnehmer in der Stadt erfolgte fortan aus einem Verbundnetz. Das Gaswerk war nur noch Verteilerstation.

Bergen auf Rügen : Kulturhistorisches Kleinod verfällt

Das Anwesen am Markt 1 in Bergen bewohnte einst der Bruder von Ernst-Moritz Arndt. Quelle: Sammlung Zerning

Zentral am Markt von Bergen gelegen, befindet sich ein hübsches kleines Ensemble. Das wahlweise als Wolfrathsches, Plessowsches oder Arndt-Haus bekannte Anwesen hatte für die Geschichte der Stadt immer eine große Bedeutung. Seit 20 Jahren steht das denkmalgeschützte Haus nun aber leer und verfällt zunehmend mitten im Sanierungsgebiet der Bergener Innenstadt. Zum Grundstück gehörte auch ein Stall mit Remise und ein Pavillon schmückte den kleinen Garten. Von der gefliesten Diele führt eine geschwungene Treppe in die erste Etage. Die noch heute vorhandenen Türen im Wohnbereich stammen aus dem 19. Jahrhundert.

1803 gehörte das Anwesen der Familie von Platen und 1816 ging es in den Besitz des Grafen Wolfrath über. Zeitweise hatte es Stadtrichter Karl-Friedrich Arndt, ein Bruder des Dichters Ernst-Moritz, bewohnt. Der 1772 in Groß Schoritz geborene Advokat war von 1809 bis 1815 Stadtrichter und „gelehrter Bürgermeister“ in der Inselhauptstadt.

Anfang des 20. Jahrhunderts kaufte der Veterinärrat Fritz Plessow das Grundstück, das bis zur Wendezeit im Eigentum der Familie blieb, die es an einen Berliner Immobilienhändler verkaufte. Seither verfällt es, und an eine ernsthafte Verkaufsabsicht des aktuellen Eigentümers glaubt in der Stadt niemand so recht.

Stralsund : Nach der Sprengung ein Plattenbau

Der "Goldene Löwe" auf dem Alten Markt in Stralsund. So sah das Gebäude vor der Sprengung im Jahr 1982 aus. Quelle: privat

Für Kurze Zeit verschwand der Alte Markt in Stralsund im Sommer 1982 in einer riesigen Staubwolke. Im Juli jenen Jahres wurde ein baufälliges Gebäude an der Ecke zur Knieperstraße in zwei Etappen gesprengt: das ehemalige Hotel „ Goldener Löwe“. Heute befindet sich an dieser Stelle ein Plattenbau mit dem bekannten Restaurant „ Goldener Löwe“.

Wie dem Buch „Stralsunder Geschichte von A bis Z“ von Jörg Matuschat zu entnehmen ist, ist an dieser Stelle seit dem 18. Jahrhundert ein Hotel „ Goldener Löwe“ belegt. Bis 1937 wurde der Bau durch verschiedene Besitzer immer mehr erweitert. Im Jahr 1945 beschlagnahmte die Rote Armee das Vorderhaus und nutzte es auch, bis es am 1. Juni 1949 wieder als Hotel eröffnet wurde.

Mit den Jahren verfiel das Haus und wurde schließlich 1982 gesprengt, an gleicher Stelle jedoch ein Plattenbau errichtet, in den 1985 die ersten Mieter einzogen. Bereits 1984 war in den unteren Räumen der Jugendclub „ Goldener Löwe“ eröffnet worden.

Seit April 2003 haben Stralsunder und Gäste die Möglichkeit, das Restaurant „ Goldener Löwe“ zu besuchen, zuvor war das Haus umfassend saniert worden. Seitdem werden die über dem Restaurant liegenden Wohnungen vor allem an Studenten vermietet. Im Sommer laden Außenplätze die Gäste zum Verweilen direkt auf dem Alten Markt vor der einzigartigen Kulisse des Rathauses ein.

Wolgast : Erst Kaufhaus, jetzt Bäckerei-Café

Diese Postkarte aus dem Jahr 1902 zeigt das Eckhaus, in dem sich damals das Bekleidungsgeschäft des Kaufmanns Albert Erdmann befand. Quelle: Archiv Tom Schröter

Das markante Eckgebäude am Wolgaster Rathausplatz/Ecke Wilhelmstraße gehört seit langer Zeit zum Stadtbild. Um 1902 betrieb hier unter der Adresse Am Markt 3 Kaufmann Albert Erdmann sein Konfektionsgeschäft und zählte Personen aus Wolgast und der weitläufigen Umgebung zu seiner Kundschaft. Auf Erdmann folgte nach 1910 der Kaufmann Max Funk, der an gleicher Stelle ein Putz- und Modegeschäft eröffnete. In den 1930er-Jahren schließlich handelte in dem zwischenzeitlich um eine Dachgaube ergänzten Geschäftshaus Kaufmann Joseph Jasper und später Julius Jasper in ihrem gleichnamigen Modehaus mit Bekleidung, von Alltagsmode bis zu feinstem Ausgehzwirn.

Zu DDR-Zeiten hielt, nun am Karl-Liebknecht-Platz 3, sehr bald die Handelsorganisation (HO) in dem traditionsreichen Gemäuer Einzug, um das Kaufhaus Magnet samt Änderungsschneiderei zu etablieren. Es hatte viele Jahrzehnte Bestand. Einige Jahre nach der Wende residierte das „Küchenhaus Wolgast“ am Rathausplatz 3, bis dieses im Jahr 2000 seine Pforten schloss und ab Oktober 2002 der Gemischtwarenhandel „Pfennigland“ Schnäppchenjäger umwarb. Nach einigen Monaten des Leerstands eröffnete am 26. Mai 2007 die Stadtbäckerei Junge ihre damals MV-weit 57. Filiale.

Greifswald : Vom Wirtschafts- zum Museumshafen

Die Greifswalder fuhren gern mit dem Schiff. MS "Grille" verkehrte zwischen Stadthafen und Wieck/Eldena. Quelle: Sammlung Oberdörfer

Vor 1990 war der bis zur Steinbeckerbrücke Richtung Stralsund aufgestaute Fluss Ryck der Greifswalder Wirtschaftshafen, auch die beliebten Ausflugsdampfer wie die „Grille“ legten hier an und ab. Sie verkehrten unter anderem bis Wieck und Ludwigsburg. Wohl kaum ein Bereich hat sich in Greifswald nach dem Zweiten Weltkrieg so verändert wie die Flächen am Südufer des Flusses. Bei der Stadtumgestaltung in der DDR in den 1970er/80er-Jahren wurden die früher hier stehenden historischen Häuser abgerissen. Auch der Hansering wurde in jener Zeit als Altstadt-Umgehung gebaut. Parkplätze entstanden bis hin zur heute ebenfalls durch Plattenbauten geprägten Roßmühlenstraße. Nach 1990 wurde der Wirtschaftshafen aufgegeben und in den größten deutschen Museumshafen verwandelt. Das Gelände wurde aufgewertet, eine Fußgängerbrücke errichtet. Der Hafen ist heute einer der beliebtesten Greifswalder Aufenthaltsorte. Schon kurz nach der Wende bekannte sich die Bürgerschaft zur Neubebauung der Flächen zwischen dem Hansering und der Roßmühlenstraße. Als Erstes entstanden die Häuser mit den hansisch inspirierten gestuften Giebeln. Kurz vor der Einweihung steht der massig, kompakte „Hansehof“, ein Wohnhaus, das die Silhouettee der Stadt stark verändert. In naher Zukunft soll auf einem weiteren jetzigen Parkplatz noch ein Hotel gebaut werden.

Von Eckhard Oberdörfer, Miriam Weber, Tom Schröter, Almut Jaekel, Edwin Sternkiker, Uwe Driest