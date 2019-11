Am 11. November beginnt die Karnevalssaison. In Richtenberg (Vorpommern-Rügen) erfolgt wie immer um 11.11 Uhr die Schlüsselübergabe, diesmal zur 37. Saison. In Velgast muss der Bürgermeister nach dem Umzug um 18 Uhr die Gemeindekasse übergeben. Hier geht’s in die 34. Session.