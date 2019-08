Stralsund

Sicher, es gibt Schlimmeres, aber auch Diebstahl ist kein Kavaliersdelikt. Und wenn man mal erwischt wurde, ist man meistens durch mit dem Thema.

Nicht so ein älterer Herr, der sich im September 2017 im Stralunder Bahnhofskiosk erwischen ließ, wie er mit zwei unbezahlten Fachzeitschriften unter dem Arm den Laden verließ. Bis zum Eintreffen der Bundespolizei hielt der Verkäufer den 64-jährigen Stralsunder fest.

„Bereits im Gespräch mit den Beamten gab der Mann seine Tat unverfroren zu“, schilderte die Polizei seinerzeit. Warum dieser Mann allerdings zu einem Fall für diese Zeitungsseite wurde, stellte sich während der weiteren Überprüfung der Personalien heraus. Denn wegen gleicher Delikts ist er bereits in stolzen 23 Fällen polizeilich in Erscheinung getreten. Mal ein Tipp: Fachzeitschriften kann man auch in vielen Bibliotheken lesen – gratis.

Von Kai Lachmann