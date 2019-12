Vorrang missachtet: Drei Verletzte bei Unfall in Stralsund

Stralsund

Bei einem Unfall sind Montagmittag in Stralsund drei Personen verletzt worden. Laut Polizei stießen auf einer Kreuzung am Grünhufer Bogen zwei Autos zusammen. Nach ersten Erkenntnissen missachtete eine 57-jährige Fahrerin aus der Gemeinde Lüssow beim Abbiegen den Vorrang eines aus dem Handwerkerring kommenden Pkw. Das Ehepaar aus Hessen wollte weiter in die Lindenallee fahren. Ihr Auto kollidierte aber mit dem Fahrzeug der 57-Jährigen.

Die Frau und zwei Personen aus dem hessischen Pkw erlitten leichte Verletzungen. Alle drei wurden durch Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30000 Euro geschätzt. Da Betriebsstoffe aus den beschädigten Fahrzeugen austraten, kam eine Spezialmaschine zur Reinigung der Fahrbahn zum Einsatz.

Von kst