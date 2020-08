Stralsund

Die Blaualgen bahnen sich ihren Weg – durch Ostsee, Boddengewässer und Strelasund. In Greifswald mussten bereits Badestellen gesperrt werden. Am Montag wurden die Badegäste in Stahlbrode, Neuhof und Niederhof vom Algen-Teppich überrascht. Nun ist auch Stralsund betroffen.

Grüne Brühe an den Kanälen

Wer am Dienstagmorgen im Stralsunder Hafen unterwegs war, konnte ziemlich eklige Teppiche auf dem Wasser schwimmen sehen. Auch Richtung Strandbad waren einige schwimmende Flecken zu beobachten. Aus Devin (Höhe 23) wurden am Morgen ebenfalls Blaualgen gemeldet. Schuld an der besonderen „Blüte“ ist die Ansammlungen von Cyanobakterien, wie die Blaualgen richtig heißen. Sie sind sehr wind- und wetterabhängig und können sich innerhalb weniger Stunden verändern.

Anzeige

Das konnte man auch in Stralsund beobachten. Durch den starken Wind am Dienstag hatten sich bis zum Mittag schon einige Algenfilme aufgelöst. So tobten in Devin am Anlegesteg die Badegäste vergnügt im Wasser. Und auch im Stralsunder Freibad erfrischten sich Kita-Kinder mit den Füßen im Sund.

Weitere OZ+ Artikel

Strandbad in Stralsund geöffnet

An der Treppe im Stralsunder Strandbad sieht das Wasser nicht gerade einladen aus. Quelle: Ines Sommer

„Nach am Morgen erfolgter Rücksprache mit dem Strandbad ist das Baden dort ohne Einschränkungen möglich. Anders sieht es direkt im Hafenbereich aus. In den Kanälen vor der Hafeninsel sind tatsächlich einige Algenteppiche zu sehen. Da dort aber ohnehin weder gebadet noch geschwommen werden darf, muss dort auch nichts gesperrt werden“, sagt Peter Koslik, Pressesprecher im Stralsunder Rathaus.

Eine ausdrückliche Sperrung vom Gesundheitsamt gibt es nicht. „Wir setzen auf Information, nicht auf Verbote. Wenn ich Verbote ausspreche, muss ich sie auch kontrollieren. Und das ist jetzt in Corona-Zeiten personell gar nicht möglich. Andererseits: Was soll ich denn mit dem machen, der meint, er will trotzdem baden gehen. Bestrafen? Das halte ich nicht für angemessen“, sagt Jörg Heusler, Chef des Gesundheitsamtes in Vorpommern-Rügen, und schiebt hinterher: „Wir appellieren an die Verantwortung jedes Einzelnen. Wenn Algen im Wasser schwimmen, muss jeder selbst entscheiden, ob er reingeht oder nicht. Ich halte nichts von Verbotsschildern. Wenn ich die heute früh aufstelle, sind die Blaualgen mittags schon weg...“

Lesen Sie auch: Blaualgen bei Greifswald: Jetzt schon drei tote Hunde

Gesundheitsamt : Jeder Einzelne trägt Verantwortung

Zudem seien die Strandbad-Betreiber ebenso in der Verantwortung. Sie seien vom Gesundheitsamt ausreichend über die Gefahren informiert worden, so dass auch dort schnell und gezielt gehandelt werden könne, wenn tatsächlich Blaualgen-Teppiche zu beobachten sind, so Heusler. Vor Ort könne man am besten entscheiden, wann vom Baden abgeraten wird und wann es dann wieder möglich. „Gut wäre, wenn die Betreiber von Badebetrieben auch die entsprechenden Informationen für die Badegäste aushängen, so können sie in einer unklaren Situation immer nachlesen.“ Das Material dazu sei Anfang der Saison verschickt worden.

Sollte es aufgrund vermehrt auftretender Blaualgen zu Strandsperrungen kommen, will das Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen dies gemeinsam mit den lokalen Ordnungsbehörden umsetzen, so Heusler am Dienstag auf OZ-Anfrage.

Lesen Sie auch: Rügen: Blaualgen am Strand von Zudar entdeckt

Schlimmer als Blaualgen : Vibrionen

„Die Situation haben wir jedes Jahr im Sommer bei großer Hitze. Darauf sollten wir uns alle einstellen“, so Jörg Heusler und sieht ein anderes Problem als viel bedenklicher an: „Die Vibrionen machen mir viel mehr Sorgen als die Blaualgen. Vibrionen leben in unserem Wasser und vermehren sich bei 20 Grad sehr gut. Da müssen wir wirklich aufpassen. Wer ein schwaches Immunsystem hat, kann mit einem aufgekratzten Mückenstück oder eine anderen offenen Wunde, morgens ins Wasser gehen, und abends im Krankenhaus landen, weil er sich eine Infektion eingefangen hat. Und das kann auch tödlich enden.“

Vibrionen sind gefährlicher als Blaualgen Blaualgen sind keine Algen, sondern Bakterien, und zwar die sogenannten Cyanobakterien. Man kann sie als grüne Flöckchen im Wasser oder hellgrüne Schlieren an der Oberfläche ausmachen. Für gesunde Menschen sind die Blaualgen ungefährlich, können aber zu Hautreizungen sowie bei Verschlucken zu Übelkeit und anderen gesundheitlichen Beschwerden führen. Besonders bei empfindlichen oder geschwächten Menschen ist hier Vorsicht geboten. Auch Kinder sollte man von den Teppichen fernhalten. Bei Tieren, die mit den Toxinen angereichertes Wasser getrunken haben, ist es in der Vergangenheit wiederholt zu Todesfällen gekommen. In Mecklenburg-Vorpommern erfolgt die Kontrolle der Gewässer und ein Verhängen von Badeverboten durch die Gesundheitsämter der Landkreise. Seit 1994 ist bekannt, dass Vibrionen, speziell Vibrio vulnificus, in der Ostsee vorkommen und schwere Wundinfektionen bis hin zu einer tödlich verlaufenden Sepsis verursachen können. Seit 2003 wurden insgesamt 58 Erkrankungen in MV beobachtet. Neun Patienten starben an den Folgen der Erkrankung. Personen mit chronischen Grundleiden (z. B. Lebererkrankungen, Alkoholabhängigkeit, Diabetes mellitus, immunsupprimierende Erkrankungen) und ältere Menschen sind besonders gefährdet. Gefährliche Wundinfektionen, die mit tiefgreifenden Nekrosen und Haut-Ulcerationen einhergehen, die Hauptrolle. Das kann sich auf den ganzen Körper ausbreiten und auch zu Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Bauchkrämpfen führen.

Deshalb sei Aufklärung dazu sehr wichtig. „Ich bin froh, dass die Presse dazu beiträgt“, sagt der Gesundheitsamtsleiter im Gespräch mit der OZ und schiebt nach: „Auch hier sollte jeder selbst auf sich achten und entscheiden, wann er den Sprung in die Fluten lieber sein lässt.“

Von Ines Sommer