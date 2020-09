Stralsund

Was hat talentierte Menschen im 19. Jahrhundert inspiriert, von Stralsund aus die Kunstwelt zu erobern? Dorina Kasten gewährt am 10. September um 16 Uhr im Speicher am Katharinenberg Einblicke in die Arbeiten von Malern, die in Stralsund geboren sind oder einen sehr engen Bezug zur Stadt aufweisen. Unter anderem wird über Werke von Simon Wagner gesprochen. Dass Wagner als Spätromantiker gilt, kommt nicht von ungefähr. Er bringt seine Emotionen in seinen Bildern so zum Ausdruck: „In der romantischen Kunst ist nicht der Gegenstand entscheidend, sondern das, was er an Gefühl auslöst.“

Künstler der Küste

Weiterhin werden die Künstler Albert Grell, Johann Wilhelm und Hermann Brüggemann in den Stralsunder Künstlerkosmos eingeordnet. Brüggemann etwa ist für die Innenrenovierung der Marienkirche zwischen 1842 und 1847 bekannt. Sein Kunststil prägte das klassizistisch-romantische Gewand der Kirche.

Der Kulturtreff findet im dritten Obergeschoss, Katharinenberg 35, statt. Die Fahrstuhlnutzung ist möglich. Der Eintritt zur Veranstaltung kostet 4 Euro.

Schnell entscheiden – Teilnehmerzahl ist begrenzt

Aufgrund der aktuellen Situation besteht während des Vortrags Maskenpflicht und die Abstandsregeln sind einzuhalten.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine telefonische Anmeldung unter 03831/25 36 00 gebeten.

