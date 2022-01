Vulkanausbruch bei Tonga: Druckwelle erreichte auch Vorpommern-Rügen

Stralsund

Der gigantische Vulkanausbruch bei Tonga in der Südsee war am Wochenende auch in Vorpommern-Rügen spürbar. Entsprechende Messungen von Stefan Kreihbohm, dem Wettermann auf Hiddensee, belegen dies.

Mitverfolgen kann man seine Beobachtungen auf seinem Instagram-Kanal. Auf dem sozialen Netzwerk hat sich Kreibohm bereits eine kleine Gemeinschaft mit rund 2000 Fans aufgebaut. Dort veröffentlichte er neben ersten Satellitenbildern des Ausbruchs auch Messbilder.

Druckwelle auf Rügen nachgewiesen

Stefan Kreibohm, Wetterexperte auf Hiddensee. Quelle: Susanne Schwarz

„Der Vulkanausbruch erzeugte Luftdruckwellen, die den gesamten Planeten umliefen“, schreibt der Wetterforscher. „Auch mein Barograph hat sie registriert, die erste 15 Stunden nach Ausbruch und etwas später eine zweite.“

Sein Messegerät zeigt den zeitlichen Verlauf des Luftdrucks, ganz analog auf einem Papier, das über eine Trommel gespannt ist. „Der Druck zappelt“, kommentiert Kreibohm die Aufzeichnung. „Zuvor war es ein langsames und stetiges Sinken, dann plötzlich Unruhe.“

Humanitäre Katastrophe auf Südseeinsel droht

Vorpommern-Rügen traf nur eine Druckwelle, auf den nahegelegenen Inseln droht nach einem Tsunami jedoch eine humanitäre Katastrophe. So soll eine 15 Meter hohe Flutwelle viele Gebäude zerstört haben, es fehlt an Nahrung und Trinkwasser.

Von Kay Steinke