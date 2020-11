Während Corona: Stralsunder seltener krank als Greifswalder

Stralsund

Der Krankenstand in der Hansestadt Stralsund ist im ersten Halbjahr 2020 gesunken. Die Zahl der Erkrankungen nahm während der Corona-Pandemie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,2 Prozentpunkte ab. Wie der aktuelle Gesundheitsreport der Deutschen Angestellten Krankenkasse DAK Gesundheit konstatiert, waren damit an jedem Tag des ersten Halbjahres von 1000 Arbeitnehmern 47 krankgeschrieben. Im gesamten Vorjahr 2019 betrug der Krankenstand in der Hansestadt Stralsund 4,9 Prozent.

Zum Vergleich: Die Statistik registriert für den Landkreis Vorpommern-Rügen eine leichte Erhöhung des Krankenstandes von 4,7 auf 4,8 Prozent. Im Vergleich mit der benachbarten Hansestadt Greifswald scheint es den Stralsundern gesundheitlich etwas besser zu gehen. Am Ryck stieg der Krankenstand um 0,2 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent.

Die aktuelle DAK-Analyse Stralsund listet zudem auch die Entwicklung des Krankenstandes im vergangenen Jahr auf und verdeutlicht die wichtigsten Veränderungen im ersten Halbjahr 2020 auf. „Hier wird deutlich, wie sich die Anzahl und Dauer der Krankschreibungen während der Corona-Krise in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres veränderten“, sagt Olaf Reiher, Chef der DAK in Stralsund.

Meiste Ausfalltage entfallen auf Erkrankungen wie Rückenleiden

Die meisten Ausfalltage in diesem Zeitraum entfielen auf Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenleiden. Sie stiegen um fast 46 Prozent an und verursachten damit den größten Anteil am Krankenstand in der Hansestadt. Um elf Prozent zurückgegangen sind hingegen Krankschreibungen wegen psychischer Erkrankungen, wie Depressionen und Angstzustände. Letztere waren 2019 mit 26,6 Prozent noch einsamer Spitzenreiter am Strelasund. Auf dieser Position registrierte die Statistik für das Vorjahr je 100 DAK-Versicherte 189 Fehltage wegen Krankschreibung.

Ein unerwartetes Ergebnis in Corona-Zeiten liefert die Statistik im Dreijahresvergleich der Atemwegserkrankungen. Während diese in den beiden ersten Halbjahren 2019 und 2020 mit 139 bzw. 138 Fehltagen je 100 Versicherte annähernd gleichauf liegen, waren es in den ersten sechs Monaten des Grippejahres 2018 199 Fehltage.

„Eine schlüssige Antwort zu den Ursachen dieser Entwicklung gibt es derzeit noch nicht“, sagt Olaf Reiher. Wohl aber die Vermutung, dass Abstandhalten, Masketragen und Kontakteinschränkungen in Corona-Zeiten offenbar auch bei den klassischen Erkältungskrankheiten eine positive Wirkung zeigen können.

Einfache Lösungen für Krankschreibungen sinnvoll

Die Atemwegserkrankungen standen diesmal besonders im Fokus der Statistiker, weil sich Patienten mit leichten Erkältungssymptomen nach der Regelung des Gemeinsamen Bundesausschusses zwischen März und Ende Mai telefonisch krankschreiben lassen konnten.

Für Olaf Reiher ist das ein klarer Beleg dafür, dass einfache Lösungen für das Krankschreibungs-Geschehen sinnvoll sein könne. „Wir müssen nicht nur bei Covid-19, sondern bei vielen Erkrankungen generell die Ansteckungsgefahr für das Praxispersonal und für andere Patienten mit bedenken. Wenn neue Formen der Kommunikation die persönliche Begegnung in der Arztpraxis ersetzen, ist das ein wichtiger Fortschritt“, so Stralsunds DAK-Chef.

Anstieg von Fehltagen wegen Atemwegsinfekten

Im Landkreis Vorpommern-Rügen bleiben die Fehlzeiten wegen Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems im ersten Halbjahr 2020 wie im Vorjahr Spitzenreiter der Statistik, gefolgt von psychisch bedingten Ausfallzeiten. Bei den Atemwegsinfekten gab es gegenüber 2019 mit 136 Fehltagen auf 100 Versicherte in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Anstieg auf 143 Krankentage im Gegensatz zu 191 im Vergleichszeitraum 2018.

In Greifswald hat es im ersten Halbjahr 2020 eine Verschiebung in der Spitzengruppe der Erkrankungsarten gegeben. Hier hat sich das Muskel-Skelett-System mit 191 Fehltagen auf 100 Versicherte vom zweiten auf den ersten Rang vorgeschoben.

Gefolgt von den Atemwegserkrankungen mit 174 Ausfalltagen (2019: 171/100). Dennoch bleiben hier die Fehlzeiten durch Atemwegserkrankungen im ersten Halbjahr 2020 trotz der Corona-Krise hinter denen des Grippejahres 2018 zurück, wo 234 Krankentage auf 100 Versicherte gezählt worden sind. Auf Platz drei der Halbjahresstatistik kommen die psychischen Erkrankungen mit 167 Krankentagen (2019: 191/100).

