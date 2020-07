„Wären ohne Corona pleite“: Harte Leser-Debatte nach Rettung der MV Werften

Stralsund

Der Stralsunder Standort der MV Werften ist am Anfang der Woche vorerst gerettet worden. Eine Gruppe von 17 beteiligten Banken hat dafür 175 Millionen Euro aus einem Guthabenkonto („locked box“) freigegeben, die von Genting Hong Kong, dem Mutterkonzern der MV Werften, hinterlegt worden waren.

Das Urteil zugunsten der Werften wurde von der regionalen Politik und Wirtschaft positiv begrüßt. Denn an dem traditionsreichen Schiffbau hängen besonders in der Hansestadt Stralsund viele Jobs. Die „ewige Hängepartie“ um die Werft sehen die Leser des sozialen Netzwerks Facebook hingegen zunehmend kritisch. Auf der Seite der OZ-Stralsund entwickelt sich eine harte Debatte. Ein Überblick über die Stimmen.

Kritik an der Rentabilität der Werft

„Seit der Wende werden die Werften unterstützt. Wann arbeiten die endlich mal rentabel?“, fragt Astrit Genz. „Es gibt in Deutschland kein Unternehmen, das so viel Unterstützungen bekommt wie die Werft.“ Laut Ronny Schmidt wäre die Werft unter der dänischen A. P. Moller-Maersk Group noch „sehr rentabel“ gewesen. „Wegen politischer Entscheidungen im AP-Mutterland hätten sie Stralsund aufgegeben“, so Schmidt weiter und: „Dann übernahmen Taugenichtse, gleichzeitig mussten gute Fachkräfte das Unternehmen verlassen, Leiharbeit nahm Einzug. Nicht die Werften sind schuld an der Situation, sondern Unvermögen und Habgier.“

„Bei einer Schließung steht der einfache Arbeiter auf der Straße.“

„Aber es kann nicht sein, dass über Jahrzehnte hinweg Geld in die Werften vergeudet wird“, hält Genz dagegen. Gleichzeitig formuliert Erna Stokowski polemisch: „Macht diese Pleitebude endlich zu!“

Sie wird von Donka Zühr gekontert. „Dass da Familien dranhängen, wissen Sie aber schon?“, hinterfragt Zühr. „Die einfachen Arbeiter können gar nichts dafür, was der Wasserkopf da oben macht. Mal drüber nachgedacht? Bei einer Schließung kommen die Hoheiten gut raus und der einfache Arbeiter steht auf der Straße.“

„Wir brauchen uns doch nichts vorzumachen“, sagt Robert Wiese. „Wenn Corona nicht gekommen wäre, hätten die Werften Insolvenz angemeldet“, behauptet er.

Werftarbeiter nur ein „Spielball der Politik“

„Werftarbeiter sind ein stolzes Völkchen“, kommentiert Ronny Schmidt. Leider seien sie trotzdem nur „ein Spielball von schlechten politischen Entscheidungen“. „Das Geld wird nicht in die Menschen gepumpt, sondern in das Unternehmen, das wie ein Vampir saugt.“

Schmidt behauptet dabei, den Umschwung bei der Volkswerft selbst miterlebt zu haben. „Ich nahm meinen Hut und bin jetzt woanders“, sagt er. „Aber immer noch stolz, dort gelernt zu haben und auf jedes Schiff, zu dem ich meinen Teil beigetragen habe.“

Von Kay Steinke