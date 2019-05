Franzburg

Einen langen Kandidatenzettel haben die Einwohner in Velgast am Wahltag vor sich. In ihrer Gemeinde wollen insgesamt 44 Männer und Frauen ins Gemeindeparlament. Getoppt wird das nur von 55 Kandidaten im ebenfalls CDU-geführten Steinhagen aus dem Nachbaramt Niepars.

Blickt man auf die Bürgermeister-Wahlen im Kern-Amtsbereich Franzburg-Richtenberg, ist eigentlich keine große Spannung zu erwarten. Lediglich in der Stadt Franzburg mit seinen rund 1400 Einwohnern bekommt der regierende CDU-Mann Dieter Holder Konkurrenz, und zwar von Karl-Heinz Grießbach, der für die SPD in den Kampf zieht. Ansonsten stehen nur Amtsinhaber auf der Kandidatenliste.

Klare Sache könnte die Bürgermeister-Wahl hingegen in den anderen Gemeinden des Amtes werden. In Velgast tritt Christian Griwahn für die CDU wieder an. Für die Richtenberger Wählergemeinschaft startet Karldiether Wegner erneut ins Rennen um den Bürgermeister-Sessel. Der 74-Jährige ist wie Griwahn seit Jahrzehnten für die Kommune im Ehrenamt tätig.

Und auch für Cordula Filter in Millienhagen-Oebelitz und Gudrun Romanus für Gremersdorf-Buchholz dürfte es keine große Hürde sein, im Amt zu bleiben. Beide gehen für ihre Wählergemeinschaften ins Rennen. Als Einzelbewerberin will Kathrin Jacobs in der Gemeinde Weitenhagen die nötigen Stimmen für ihre Wiederwahl sammeln.

Franzburg

CDU: Dieter Holder, Rudi Kuhn, Roland Rahden, Angela Libbert, Steffen Krumm, Marius Holder, Christine Seipelt, René Kuhn, Tomas Schilling, Klaus-Dieter Wisse, Martin Granzow, Klaus-Dieter Knorren, Hellmut Schauseil und Tom Augustyniak. SPD: Karl-Heinz Grißbach, Jülf-Norgast Birkenbeul. Einzelbewerber: Manfred Held.

Gremersdorf-Buchholz

Wählergruppe Gemeinde: Jörg Blasinski, Michaela Tim, Marko Dettmann, Sebastian Nickel, Gudrun Romanus, Eckhard Fischer, Clemens Bohn, Holger Holtz, Sylvio Wollenbecker, Thomas Hill, Anke Henck, Angelika Wollenbecker, Olaf Jedamzik. Wählergruppe Bürgerinitiative: Michael Dehring, Torsten Weiher.

Millienhagen-Oebelitz

Freie Wählergemeinschaft: Cordula Filter, Michaela Schöpke, Maria Kaiser, Maria Kasten, Marcel Lebich, Axel Rähse, Carsten Herrmann. Einzelbewerber: Sebastian Holz.

Weitenhagen

Einzelbewerber: Björn Brüdgam, Tassilo Fischbach, Manfred Forster, Oliver Himmelreich, Yvonne Irmscher, Kathrin Jacobs, Jeróme Martens, Silvio Meier, Susanne Weber.

Richtenberg

CDU: Birgit Bernstein. SPD: Jan Uwe Zipperlein, Ingrid Kerber. Richtenberger Bürgerbündnis: Karldiether Wegner, Kai Basinski, Raimond Machotta, Frank Grape, Andreas Lampe, Klaudia Grünschläger, Holger Prüß, Bertram Grünschläger, Andreas Gräning, Steffen Metzenthin, Peter Lobsch, Steffen Schumacher, Falko Schäfer.

Velgast

CDU: Hans Christian Griwahn, Peter Fürst, Marle Bretzke, Jens Schünemann, Roswitha Jährling, Ulf Witting, Dr. Gerd Albrecht, Hero Kromminga, Peter Tews, Klaus Senneke, Bernd Stahl, Hannes Griwahn, Dirk Splettstößer. Die Linke: Ines Martin. Grüne: Heiko Zahn. Freie Wählergemeinschaft: Ulrike Pfennig, Ralf Berner, Heike Karock, Andreas Tanschus, Mario Meusel, Thomas Krüger, Jens Fischer, Julia Fischer, Ronald Bochmann, Maja Kuhn. WG Gemeinsam Voran: Dietmar Braatz, Harald Kuhn, Margit Berner, Silke Pohl, Carsten Bergner, Enno Thoms, Michael Reiner, Frank Kirchner, Annegret Hille, Thomas Kinkeldey, Doreen Edelmann, Gertrud Jenßen, Ulf Naumann, Gabriel Braatz, Claudia Kirchner, Monique Zeissig, Annette Sadowski, Michael Zell. Einzelbewerber: Stephan Clemens Pundt.

Ines Sommer