Stralsund

Am Dienstag (19.00 Uhr) kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für einen gemeinsamen Wahlkampfauftritt mit Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) nach Stralsund. Vor Merkel und Laschet soll Parteifreund Michael Sack sprechen. Er ist Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, die wie die Bundestagswahl am kommenden Sonntag stattfindet.

Auftreten soll auch Georg Günther, der Merkels Wahlkreis als CDU-Direktkandidat für den Bundestag übernommen hat. Auch der CDU-Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern für die Bundestagswahl, Philipp Amthor, soll anwesend sein.

Zuletzt lag die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz laut Umfragen zur Bundestagswahl in der Wählergunst mit gut 25 Prozent einige Prozentpunkte vor der Union. In Umfragen zur Landtagswahl im Nordosten fiel der Unterschied zugunsten der SPD zuletzt deutlicher aus: Hier war die SPD auf bis zu 40 Prozent gekommen, die CDU teilweise nur auf 12 Prozent. Entsprechend der Umfragen käme die CDU in Mecklenburg-Vorpommern nur auf den dritten Platz hinter der AfD.

