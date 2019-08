Velgast

Angespannte Stimmung auf der Sitzung der Gemeindevertreter in Velgast. Heftige Debatten entzündeten sich an den Tagesordnungspunkten Wahl der Mitglieder des Bauausschusses und der Wahl eines weiteren Mitglieds in den Amtsausschuss. Beides Wahlen waren zwar auf der konstituierenden Sitzung nach der Kommunalw...