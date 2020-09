Wald in Stralsund soll abgeholzt werden: Für Aldi, Norma und Wohnungen

Stralsund

In den Streit um ein zugewachsenes Gelände an der Greifswalder Chaussee im Stralsunder Stadtteil Andershof kommt Bewegung: Am Donnerstag soll der Bauausschuss der Stralsunder Bürgerschaft über den nun von der Stadtverwaltung vorgelegten Bebauungsplan für die Fläche entscheiden. Auf dem 1,2 Hektar großen Areal sind demnach ein Discounter, ein Kindergarten und ein Mehrfamilienhaus mit 14 Wohnungen vorgesehen.

Die Bäume, die auf der Fläche gegenüber der Aral-Tankstelle seit 30 Jahren in die Höhe gewachsen sind, fallen inzwischen genau deshalb unter den Schutz des Waldgesetzes. Dass sie nun trotzdem abgeholzt werden sollen – den Weg dafür soll Landwirtschafts- und Umweltminister Till Backhaus ( SPD) frei gemacht haben, nachdem das zuständige Forstamt Schuenhagen hart geblieben war.

Aldi , Norma und ganz normale Wohnungen

Bauherr ist der in Stralsund bekannte Investor Fred Muhsal. Er hat die Fläche um das ehemalige Eichamt 2016 gekauft. In direkter Nachbarschaft hat Muhsal vor wenigen Jahren das Wohngebiet an der ehemaligen Bereitschaftspolizei entwickelt. Er gilt vielen als ein Bauinvestor, der die Dinge durchzieht, wenn er sich einmal dafür entscheidet. Zuletzt hat Muhsal die frühere Seefahrtschule in Wustrow auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in einen Komplex mit über 100 Ferienwohnungen verwandelt, nachdem sich seit der Wende mehrere Investoren an dem Millionen-Projekt verhoben hatten.

Was soll nun in Andershof passieren? Ein Anruf bei Fred Muhsal: „Wir bauen alles, wie wir es vorhatten“, sagt er. Einen Discounter, für den als Betreiber weiter Aldi und Norma im Rennen seien. „Den Kindergarten und ein Würfelhaus mit ganz normalen Wohnungen.“ Frage: Sind die Wohnungen seniorengerecht? Antwort Muhsal: „Das sind moderne und ebenerdige Wohnungen. Anders baut man heute nicht mehr.“ Wann die Arbeiten starten könnten, hängt vom weiteren Verlauf der Beratungen in den Gremien der Stralsunder Bürgerschaft ab. Obwohl das Projekt umstritten ist, gilt eine Mehrheit in der Stralsunder Bürgerschaft unter Führung der CDU-Fraktion als sicher.

Interessante Verquickung

Drei vergleichbare Würfelhäuser seien bereits in dem benachbarten Wohngebiet um die frühere Bereitschaftspolizei entstanden, sagt Muhsal. Dort hat nach wie vor auch der Kleeblatt-Pflegedienst seinen Sitz, den Muhsal einem aktuellen Auszug des Handelsregisters zufolge gemeinsam mit Sandra Badrow, der Ehefrau des Oberbürgermeisters Alexander Badrow ( CDU), als Gesellschafter unterhält. Dem OB war Anfang 2019, nachdem diese Verquickung nach OZ-Recherchen erstmals ans Licht gekommen war, während einer lebhaften Bürgerschaftsdebatte zu dem Thema ein möglicher Interessenkonflikt unterstellt worden.

Badrow wies die Vorwürfe damals von sich, ohne aber öffentlich zu erklären, welche konkreten Schritte er in seiner Verwaltung unternommen habe, um keinen Einfluss darauf nehmen zu können, ob die Entscheidung für oder gegen das Baugebiet ausfällt. Sollten die Wohnungen in dem geplanten Würfelhaus vornehmlich an Senioren vermietet werden, hätte der Pflegedienst des Duos Badrow/ Muhsal eine Straße weiter unter Umständen ein größeres Kundenpotenzial. OB Badrow möchte auf eine Anfrage der OZ zum Fortgang der Ereignisse und der nun bevorstehenden Entscheidung im Bauausschuss nicht reagieren.

Forstamt bleibt hart, Minister wird weich

Das zuständige Forstamt Schuenhagen kam im Januar 2019 zu dem Schluss, dass die Bäume auf der Fläche an der Greifswalder Chaussee sich zu einem Rückzugsgebiet seltener Arten entwickelt hätten. Zudem habe der Bewuchs inzwischen solch ein Ausmaß erreicht, dass die vorherrschende Vegetation unter den Schutz des Landeswaldgesetzes falle. Von dieser Einschätzung ist das Forstamt bis heute nicht abgerückt.

Daraufhin ist laut der nun vorliegenden Beschlussvorlage für den Bauausschuss das Backhaus-Ministerium eingeschaltet worden, was der Stadtverwaltung signalisiert habe, dass „eine Waldumwandlung“, wie der Vorgang in der Vorlage bezeichnet wird, in Aussicht gestellt worden sei. Auch hier keine Antworten auf die Frage, welche Einschätzungen des Forstamtes das Ministerium anders bewertet, noch dazu, wie die geplante Rodung der Bäume damit vereinbar sei, dass der Minister seit Monaten kräftig die Werbetrommel für den Erhalt der Wälder in MV rührt.

Grüne: Backhaus nicht glaubwürdig

Jürgen Suhr, Grünen-Fraktionschef in der Stralsunder Bürgerschaft, attestiert Backhaus „ein erhebliches Glaubwürdigkeitsdefizit, wenn er sich Anfang des Jahres medienwirksam in die Öffentlichkeit stellt, um zu verkünden, dass er jetzt mit einem millionenschweren Waldaufforstungsprogramm den Klimawandel bekämpfen will, während er sich gleichzeitig zum Anwalt derer macht, denen die Waldfläche in Andershof ein Dorn im Auge ist, um ihre Bau- und Finanzinteressen durchzusetzen“. Aus seiner Sicht wäre es möglich gewesen, einen Bebauungsplan für den Bau des Kindergartens umzusetzen „und die Waldfläche weitgehend zu erhalten, wenn man es nur gewollt hätte“.

Von Benjamin Fischer