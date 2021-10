Binz

Es war ein Sommer wie schon viele davor. Eine Hochsaison mit viel Arbeit im beliebten Ausflugslokal „Waldbiergarten“ am Jagdschloss Granitz, den Michael Dittert und seine Frau Kathleen seit vielen Jahren betreiben. Der Alltag eingetaktet nach Job, den vier Kindern Clara (15), Oskar (15), Anne (21) und Hagen (21) in Schule und Ausbildung und der Versorgung von zwei Hunden, Enten, Hühnern, Kaninchen und einem Schwein.

Doch dann riss ein schwerer Schicksalsschlag die Patchworkfamilie von einem auf den anderen Moment völlig aus der Bahn. Herzinfarkt, Koma! Kathleen Dittert-Settegast verstand die Worte zwar, bekam sie aber nicht in ihren Kopf, um zu realisieren, was mit ihrem Mann geschehen war. Seither ist nichts mehr, wie es einmal war.

Michael Dittert betreibt seit 1997 den „Waldbiergarten“ am Jagdschloss Granitz. Quelle: privat

Michael Dittert war am 12. Juli, wie schon oft, in die Zahnklinik ins polnische Stettin gefahren. Der 55-Jährige wollte sich Implantate einsetzen lassen. Wegen der örtlichen Betäubung sollte er nicht am selben Tag zurückfahren, rieten die Ärzte. „Er schickte noch eine Nachricht, dass er im Hotel übernachten wird und sich später meldet“, erinnert sich seine Frau.

Doch er meldete sich nicht. Beunruhigt checkte sie spät in der Nacht seine Mails und stieß auf die Mitteilung der Zahnklinik, sie solle dort anrufen. Es war um 2 Uhr, als sie zum Hörer griff. Die Implantate seien gesetzt, aber es habe einen Zwischenfall gegeben.

Was genau passiert ist, weiß sie bis heute nicht. Ihr Mann sei nach der Betäubung wieder zu sich gekommen, habe sich dann hingelegt, das Gesicht sollte gekühlt werden. Doch dann hörte er plötzlich auf zu atmen. Er musste reanimiert werden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, wo ihm ein Stent gesetzt wurde. Das mittlere Herzkranzgefäß war verstopft gewesen. Dann wurde er ins künstliche Koma versetzt.

Mann hatte keinen Auslandskrankenschutz

Schockstarre. „Von da an habe ich nur noch funktioniert“, sagt Kathleen Dittert-Settegast. Fast mechanisch machte sie einen Plan, wie es weitergeht. Familie, Freunde, Bekannte, alle packten mit an, um den „Waldbiergarten“ am Laufen zu halten.

Dann die nächste Hiobsbotschaft. Die Krankenkasse könne die Überführung nach Rügen nicht übernehmen, weil ihr Mann keinen Auslandskrankenschutz habe. Zu ihm durfte sie auch nicht wegen der strengen Corona-Regelungen. Der ADAC holte ihn schließlich nach zwei Wochen und brachte ihn in eine Klinik nach Stralsund.

„Der Anblick war ein Schock. Er war intubiert und im Wachkoma“, erinnert sich Anne an das Wiedersehen im Krankenhaus, in dem sie selbst im 3. Ausbildungsjahr zur Krankenschwester beschäftigt ist. Albträume plagten sie. Und die ganze Familie die bange Frage: Wie geht es jetzt weiter? Eine Prognose konnten die Ärzte nicht geben, weil niemand wusste, ob oder wie das Gehirn durch einen möglichen Sauerstoffmangel geschädigt wurde.

Zum Glück ist es nicht im Hotelzimmer passiert

War bei der Narkose etwas schief gelaufen? Gibt es einen Zusammenhang mit der Corona-Impfung drei Wochen vor dem Infarkt? Hatte er eine unerkannte Vorerkrankung? Einen Schuldigen zu suchen, ist die Sache von Kathleen Dittert-Settegast nicht. „Das hilft mir nicht weiter. Er hatte Glück, dass es nicht im Hotelzimmer passiert ist.“

Inzwischen ist Michael Dittert aufgewacht und liegt in einer Reha-Klinik in Leezen bei Schwerin. Mühevoll und ganz langsam kämpft sich der gelernte Koch zurück ins Leben. Alles muss er neu lernen. „Er hat klare Phasen und dann ist er wieder ganz weit weg“, sagt seine Frau. Ein Mal die Woche besucht sie ihn. Sie gibt ihm zu essen, fährt ihn im Rollstuhl spazieren und freut sich über seine abgehackten Sätze. Jeder noch so kleine Fortschritt ist wie ein Geschenk.

Tochter hat Spendenaktion gestartet

Dass er nicht in ein Pflegeheim, sondern wieder nach Hause kommt, stand von Anfang an fest. Doch dort ist momentan noch Baustelle. Die Wohnung muss erst behindertengerecht umgebaut werden. Die Familie lebt in dem kleinen denkmalgeschützten Torhäuschen am Fuße des Jagdschlosses.

Spendenaufruf Die 21-jährige Anne Settegast hat für ihre Familie erneut einen Spendenaufruf „Hilfe nach Schicksalsschlag“ gestartet. Dieser endet in 18 Tagen. 370 Euro sind bisher zusammengekommen, 5500 Euro sind das angestrebte Ziel, um die Krankenhauskosten in Polen in Höhe von 8800 Euro abzudecken, die die Versicherung nicht übernimmt.

Weil dort kein Lift eingebaut werden kann, hat Kathleen Dittert-Settegast das Wohnzimmer im Erdgeschoss ausgeräumt. Wo vorher die gemütliche Couch stand, kommt nun das Pflegebett hin. Aus dem Flur wird ein großes barrierefreies Badezimmer. Rund 15 000 Euro wird das kosten, 4000 Euro Zuschuss hat sie bei der Krankenkasse beantragt. Und dann ist da noch die dicke Krankenhausrechnung aus Polen: 8800 Euro. Um ihre Mutter zu unterstützen, hat Anne eine Online-Spendenaktion gestartet.

Jagdhund „Nanu“ musste die Familie jetzt verlassen. Quelle: privat

Die finanziellen Sorgen versucht die 44-Jährige zu verdrängen. Den „Waldbiergarten“ hat sie bereits geschlossen. Ob es zur neuen Saison ab Ostern weitergeht, weiß sie noch nicht. Auch nicht, ob sie überhaupt wieder arbeiten kann. Sie denkt jetzt in ganz kleinen Zeiteinheiten.

Deshalb hat sie den großen Traum, einmal nach Kanada auszuwandern, mit den Möbeln weggeräumt. Schmerzlich auch, dass „Nanu“, der Jagdhund ihres Mannes, nach fünf Jahren nun die Familie verlassen musste. „Er ist noch jung und braucht die Jagd, deshalb haben wir ihn in gute Hände zu einem Jäger im Schwarzwald gegeben. Das hätte mein Mann auch so gewollt.“ Auch der Pick-up auf dem Hof wird wohl bald einen neuen Besitzer haben.

Schamanin sagte, dass alles wieder gut wird

„Natürlich gibt es Abende, wo ich sitze und heule. Unser Leben ist komplett auf den Kopf gestellt“, sagt die gelernte Hotelfachfrau. Aber sie richtet sich immer wieder auf. Ein Strohhalm, nach dem sie griff, war eine auf Koma-Patienten spezialisierte Schamanin in Stralsund. Von ihr habe sie erfahren, von wem sich ihr Mann aus den Ecken im Krankenzimmer beobachtet fühlt, berichtet sie. „Es ist seine Seele. Durch den Nahtod verlässt die Seele den Körper.“

Bei ihrer Reise auf der Klangliege hätten sich die Seelen der Schamanin und ihres Mannes getroffen. „Sie hat gesagt, dass alles gut wird. Ich war danach wie beflügelt. Am selben Tag war seine Schwester bei ihm und mein Mann sagte zu ihr, sie soll Kippen kaufen. Am nächsten Tag hat er nach Kaffee gefragt“, huscht Kathleen Dittert-Settegast ein Lächeln über das Gesicht.

Woher sie die Kraft nimmt, weiß sie manchmal selbst nicht. „Es ist die Hoffnung, dass alles wieder gut wird. Ich muss ja stark sein, auch für die Kinder.“ Anne sagt: „Mama, der liebe Gott hat Dich ausgewählt, weil er wusste, dass du das schaffst“.

Von Gerit Herold