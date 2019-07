Die Schadstoffe in der Kita Zwergenhaus in Stralsund liegen wieder unter den Grenzwerten. Nach intensiver Hygiene-Reinigung und Übergangslösung für fehlerhafte Decken, sind alle Kinder wieder in ihr „Zwergenhaus“ zurückgekehrt. Weitere Maßnahmen sind in Planung. Awo als Träger des Hauses strebt Beweissicherungsverfahren für eventuellen Rechtsstreit an.