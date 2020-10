„Walk of freedom“ in Stralsund: Ein Schweigemarsch gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution

Stralsund

Eine ehrenamtliche Initiative ruft mit Unterstützung der Evangelischen Allianz Stralsund zum einem Schweigemarsch durch die Hansestadt Stralsund auf. „Gemeinsam kämpfen wir für die, die nicht für sich selbst kämpfen können“, steht auf einem Flyer der Veranstalter. Mit ihrem „Walk for freedom“ soll ein Zeichen gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution gesetzt werden. Die Zahlen sind angeblich brisant, weltweit soll die Zahl der Opfer steigen. „ Deutschland ist Umschlagplatz für Menschenhandel und Zwangsprostitution. Auch in Stralsund findet Prostitution teilweise unter fragwürdigen Bedingungen statt“, formulieren es die Veranstalter.

Dann findet der Schweigemarsch durch Stralsund statt

Der „Walk for freedom“ ist ein weltweiter Schweigemarsch, der in diesem Jahr am 17. Oktober stattfindet. Er richtet sich gegen die moderne Sklaverei. Die Initiative ruft dazu auf, sich dem „Walk for freedom“ anzuschließen. Treffpunkt ist in Stralsund am Alten Markt um 10.30 Uhr, möglichst schwarz gekleidet und mit Mund-Nasen-Schutz.

