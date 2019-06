Stralsund

Die Vorbereitungen für die Wallensteintage vom 25. bis 28. Juli 2019 in Stralsund laufen auf Hochtouren. Und jetzt stehen auch die Termine für die Kostümproben der Teilnehmer am Festumzug fest.

Kostüme aus dem Fundus

Wie der Stralsunder Traditionsverein mitteilte, können Interessenten am 20. Juli von 14 bis 17 Uhr, am 21. Juli von 9 bis 12 Uhr und am 25. Juli von 16 bis 20 Uhr im Fundus des Vereins am Katharinenberg 34 vorbeischauen, um sich das passende Outfit auszusuchen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kostümausgabe an diesen Tagen nur an angemeldete Teilnehmer erfolgt. Ein öffentlicher Verleih ohne Voranmeldung ist aber unmittelbar vor dem Festumzug am Freitag, dem 26. Juli, von 10 bis 13 Uhr möglich. Der Verein bittet darum, zu den jeweiligen Anproben einen gültigen Ausweis mitzubringen. Die Rücknahme der Kostüme erfolgt am 26. Juli, 27. Juli und 29. Juli.

Anmeldungen nötig

Auf der Website des Vereins steht ein Anmeldeformular zur Verfügung, das sowohl für die Kostümanproben als auch für die Teilnahme am Festumzug genutzt werden kann. Alternativ erfolgt die Anmeldung per E-Mail an info@stralsunder-traditionsverein.de. Persönliche oder telefonische Anmeldungen unter 03831/9 44 37 15 sind nur freitags von 12.30 bis 16 Uhr möglich. Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 17. Juli. Für die Planung des Festumzugs ist es erforderlich, dass sich auch die Teilnehmer und Gruppen anmelden, die keine Kostüme aus dem Fundus benötigen.

Erfolgreicher Widerstand gegen Wallenstein

Mit den Wallensteintagen feiert die Hansestadt Stralsund den erfolgreichen Widerstand der Stadt gegen die Belagerung durch die kaiserlichen Truppen unter der Führung Wallensteins während des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 1628.

Jens-Peter Woldt