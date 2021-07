Halteverbote gelten ab Montag, 19. Juli, um 8 Uhr, auf dem Neuen Markt und dem Parkplatz Am Fischmarkt sowie in der Semlower Straße zwischen Alter Markt und Bechermacherstraße. Ab 20 Uhr gilt es auch in der Mühlenstraße zwischen dem Alten Markt und der Mönchstraße. Ab Mittwoch, 21. Juli, 7 Uhr, wird das Halteverbot in der Semlower bis zum Fischmarkt erweitert. Ab dem 22. Juli, 8 Uhr, gilt es auch in der Wasserstraße zwischen Fähr- und Semlower Straße. Ab dem 24. Juli um 8 Uhr darf auch der Bewohnerparkplatz A 1 an der Stadtmauer Knieperwall nicht mehr genutzt werden.

Ab Donnerstag, 22. Juli, 10 Uhr, voll gesperrt: Semlower Straße (zwischen Alter Markt und Am Fischmarkt), Wasserstraße (zwischen Fähr- und Badenstraße), Am Fischmarkt (zwischen Fähr- und Heilgeiststraße) sowie die nördliche Hafeninsel (Anlieger ausgenommen).

Die Bewohnerparkzonen werden während der Wallensteintage aufgehoben. Bewohner mit Parkausweis können vom 22. bis 25. Juli alle Bewohnerparkflächen in der Altstadt nutzen. Reisebussen werden der Parkplatz Weidendamm und der Busparkplatz Knieperwall (am Theater) empfohlen.

Besuchern wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln nahegelegt. Wer mit dem Pkw anreist, sollte dem Parkleitsystem folgen und Parkhäuser nutzen. Am Veranstaltungswochenende fahren die Busse der Linie 7 auch am Sonntag zwischen dem P+R-Parkplatz an der Werftstraße und der Altstadt. Das Parken auf dem P+R-Platz ist kostenfrei. Die übrigen Verkehrsteilnehmer sollten die Altstadt nach Möglichkeit großräumig umfahren.