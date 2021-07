Stralsund

Gefechtslärm hallt am Sonnabend über den Stralsunder Knieperteich. Schon um 11 Uhr, also zu Beginn des dritten Wallensteintages, sind Schüsse zu hören. Die Mitglieder der Stralsunder Stadtwache und die Landsknechte, Musketiere und Söldner, die auf dem Dach des Parkhauses am Meeresmuseum lagern, präsentieren ihr historisches Waffenarsenal in Aktion.

Etwa eineinhalb Stunden später zieht die Hanseatische Stadtwache mit einer gusseisernen Kanone durch die Innenstadt. Sie ziehen die Blicke der Festbesucher auf sich, Fotos werden gemacht. Die Herren in den altertümlichen Uniformen und Rüstungen genießen die Aufmerksamkeit. Immerhin haben sie sich mit viel Mühe so herausgeputzt. Ihr Ziel: der Knieperteich, die Insel zwischen den weißen Brücken.

Die Hanseatische Stadtwache hat sich fürs Foto im Kütertor in Stellung gebracht. Quelle: Kai Lachmann

Aufforderung an die Mannschaft: „Jubel!“

Jens Burkhardt, Gründer der Hanseatischen Stadtwache des Hanseatischen Schützenvereins Stralsund, erklärt: „Heute schießen wir mit einer 70-Millimeter-Vorderlader-Kanone. Sie hat einen Böllerbeschuss und einen scharfen Beschuss. Sie schießt Kugeln bis zu 2800 Meter weit. Aber das machen wir heute nicht. Obwohl es sich so anhört, als ob da hinten etwas einschlägt.“ Heute ist Böllerschießen angesagt. Die Lafette, also das Gestell, auf dem das Kanonenrohr liegt, hat er übrigens selbst geschmiedet.

Immer mehr Schaulustige versammeln sich. Ein picknickendes Pärchen räumt seinen Platz, der Abstand zur Kanone muss gewahrt werden. Denn es wird wirklich laut und niemand soll dabei zu Schaden kommen. Deshalb wird vor dem Zünden ein Warnsignal gegeben. Und dann... die Handys sind gezückt... erwartungsfrohe Stille... RUUMS! Ein mark- und beinerschütternder Knall hallt über den Teich. Eine große weiße Rauchwolke zieht hinterer. „Jubel!“, ruft Burkhardt auffordernd. Seine Mannen folgen dem Befehl und johlen.

„Der nächste Schuss ist für Markus“

Im Publikum sind viele grinsende Gesichter zu sehen. Mit so einem dermaßen lauten Knall hätten viele nicht gerechnet. Und wahrscheinlich sind die Handyvideos auch verwackelt. Aber es gibt Chancen für neue Aufnahmen. Denn das Schauspiel wiederholen die Stadtbewacher gleich sieben Mal. „Pulver ist teurer geworden“, ruft Jens Burkhardt den Vorbeiziehenden zu. Markus Sieben, Urlauber aus Köln, packt einen ordentlichen Betrag in die Spendenbox. „Der nächste Schuss ist für Markus“, lautet daraufhin Burkhardt Ansage. Warnsignal. Stille. Und wieder knallt es in ohrenbetäubender Lautstärke.

Dieser Schuss war für Markus Sieben. Der Urlauber aus Köln hat etwas Geld fürs Böllern gegeben. Quelle: Kai Lachmann

„Wir haben gehört, dass hier Schüsse abgefeuert werden. Also sind wir hergekommen und wollten mal zuschauen“, sagt Markus Sieben, der mit Frau und Kind auf Rügen zu Gast ist. „Ich sehe so etwas zum ersten Mal. Und dann auch noch diese Verkleidungen – das hat Charme.“ Von den Wallensteintagen wusste das Trio noch gar nichts und begibt sich nach der Knallerei auf Entdeckungstour in die Innenstadt.

Musketiere feuern vom Turm der Stadtmauer

Auch die Hanseatische Stadtwache zieht weiter. Aber nicht etwa zurück zum Lager auf dem Marienhof, sondern ein Stück am Teichufer entlang. Später werden ihre Schüsse sogar am Rande des Alten Marktes zu hören sein. Um 15 Uhr sind die Mannen der Stralsunder Stadtwache mit ihrer Kanone an der Reihe.

Und zwischendurch feuern die Landsknechte immer mal wieder mit ihren Musketen einige Böllerschüsse ab. Die langen Gewehre hat es in der Form tatsächlich auch zu Zeiten des Feldherren Wallenstein, also in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, gegeben. Die Infanterie nutzte sie, weiß Jan Holtfreter von der Insel Rügen zu berichten. In schwerer Uniform steht er in der prallen Sonne vor dem Lager an der Mühlenstraße und beantwortet geduldig die Fragen der Interessierten.

Torsten Herold (l.) und Jan Holtfreter erklären den wissbegierigen Zuschauern die Musketen und wie sie früher eingesetzt wurden. Quelle: Christin Lachmann

Schützen mussten das Weiße im Auge des Gegners sehen

„Man konnte damit gar nicht genau schießen“, lautet eine seiner überraschenden Infos. „Die Kugel ist zwar herausgeflogen, aber das, worauf man gezielt hat, hat man nicht getroffen.“ Man habe deshalb damit einfach in die gegnerische Menge gefeuert, führt Holtfreter aus. Außerdem sei die Reichweite nicht sonderlich groß gewesen, weswegen sich die kämpfenden Truppen früher sehr nah gegenüberstanden. „Ungefähr so dicht, dass man das Weiße im Auge des Gegners sehen konnte“, erklärt der Insulaner.

Obwohl die Waffe also manchen Nachteil hatte, war sie doch effektiv. „Die Verwundungen durch die Kugeln waren sehr böse“, fügt Torsten Herold aus Thüringen an. Passend zur Muskete trägt er eine Verkleidung und sieht aus wie ein Musketier.

Die Schützen haben sich in Schale geworfen. Quelle: Christin Lachmann

Weil das Nachladen einige Zeit in Anspruch nimmt, hätten früher nur zwei Schuss pro Minute abgegeben werden können. Die ballernden Landsknechte, die heute vom Turm der restaurierten Stadtmauer am Knieperwall heraus die Schüsse abgeben, benötigen zum Nachladen wesentlich länger. Dem Publikum, das sich auch hier sammelt, ist es recht. Denn die Befehle, das Geknalle, die Uniformen, das alles macht für die Zuschauer auf unterhaltsame Weise die Vergangenheit ein Stück weit erlebbar – und dafür sind die Wallensteintage ja auch da.

Von Kai Lachmann