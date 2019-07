Stralsund

Kanonen donnern, Pulverdampf zieht in dicken Schwaden durch die Stralsunder Altstadt und Kürassiere messen sich hoch zu Ross auf der Hansa-Wiese: Am 25. Juli beginnen in der Hansestadt wieder die Wallensteintage. Zu dem größten Volksfest mit historischem Spektakel in Vorpommern erwarten die Veranstalter wieder mehrere zehntausend Besucher. Neben Festumzug und Feuerwerk gibt es 2019 auch neue Höhepunkte im Programm. Dazu zählen „Wallensteins Reiterspiele“, eine neue Stadtwache und die „Stralsunder Chroniken“.

So wird Stralsunder Stadtgeschichte lebendig

Man wolle mehr als eine reine Nachstellung der historischen Ereignisse sein“, sagt Iris Stottmeister (47) von der Basic Events GmbH. Mit ihrer Firma kuratiert die Stralsunder Veranstaltungsmanagerin bereits seit 2005 die Wallensteintage. „Gaukelei ist schön“, sagt sie. „Wir wollen die historische Zeit des Dreißigjährigen Krieges aber nicht nur visuell erlebbar machen, sondern auch Stralsunder Stadtgeschichte zeigen.“ Denn das Fest hat eine lange Tradition. Nach dem Abzug der kaiserlichen Truppen im Jahr 1628 wurde jährlich mit einem Festgottesdienst an den erfolgreichen Widerstand erinnert. Genau in diese Zeit führen Schauspieler unter dem Titel „Stralsunder Chroniken“ ein und vermitteln Wissenswertes in drei Theaterstücken, die auf dem Alten Markt aufgeführt werden. Eine Szene wird eine tragische Liebesgeschichte zwischen einer Stralsunder Witwe und einem kaiserlichen Spion sein.

Gepanzerte Reiter kämpfen auf der Hansa-Wiese

Neu im Programm sind auch „Wallensteins Reiterspiele“, die am Sonnabend und Sonntag am Landsknechtlager vor dem Hansa-Gymnasium ausgetragen werden. „Bei den Kürassieren handelt es sich um gepanzerte Soldaten auf Pferden“, erklärt Stottmeister. Laut Überlieferung nutzte die Kavallerie die Spiele, um sich zu präsentieren – und auch um den Stralsundern zu imponieren. „Die Soldaten brauchten auch Zeitvertreib“, erklärt Stottmeister. „Denn das Lagerleben war nicht leicht.“ Für dieses Spektakel musste an der Sundpromenade Platz geschaffen werden. Dadurch fällt das Landsknechtlager etwas kleiner aus als im Vorjahr.

Lederwerkstatt fertigt Schuhe für Festumzüge

Auch der Stralsunder Traditionsverein, der seit drei Jahren fast alleine die historischen Umzüge organisiert und rund 700 Kostüme zur Verfügung stellt, hat Neuigkeiten. „Wir haben eine Lederwerkstatt ins Leben gerufen“, sagt Antje Hübner (37) Vorsitzende des Vereines, stellvertretend für die rund 40 Mitglieder. „Zu den Kostümen war es immer schwierig, passendes Schuhwerk zu finden. Jeder brachte eigene Sandalen oder gar Turnschuhe. Jetzt fertigen unsere Damen selbst Schuhe“, sagt die Juristin. „Und Täschchen und Gürtel.“ Denn Accessoires waren auch damals Statussymbole.

Darsteller für Fest- und Pestumzug gesucht! Geknackt werden soll auch 2019 die Marke von 500 Teilnehmern. Dafür brauchen die Umzüge durch die Stralsunder Altstadt aber noch mehr Darsteller. Bisher gab es 349 Anmeldungen für die Anprobe (diesen Sonnabend ab 14 Uhr, Sonntag ab 9 Uhr, Donnerstag ab 16 Uhr). 50 weitere Teilnehmer kommen im eigenen Kostüm. Die historische Kleidung kann das ganze Wochenende getragen werden. Abgabetermine gibt es auch nach den Wallensteintagen. Für Kurzentschlossene gibt es am Freitag, dem 26. Juli, zwischen 10 bis 13 Uhr einen Verleih ohne Anmeldung. Besonders dringend werden jedoch Freiwillige für den Pestumzug gesucht. Wer zum gruseligen Spektakel aufwendig verwandelt und geschminkt werden möchte, soll sich per Mail melden unter info@stralsunder-traditionsverein.de oder sich nächsten Freitag gegen 19.30 Uhr an der Taverne beim Rathaus einfinden.

Stralsunder Stadtwache wird gegründet

Neu ist auch die Stralsunder Stadtwache. Mit rund zehn Wachen wird der Stralsunder Bauleiter Birger Kuhls (47) wortgewandt durch die Straßen patrouillieren. „Die Stadtwache ist ein Teil des Stralsunder Traditionsvereins“, sagt er. „Wir befinden uns in der Gründungsphase und suchen noch Personen, die sich für die Geschichte der Stadt interessieren und diese lebendig vermitteln wollen.“ Auch wenn der Gründungstermin der Wache offiziell erst im September ist, sind sie bei den Wallensteintagen 2019 schon dabei. „In Zukunft werden wir uns noch stärker einbringen.“

