Stralsund

Eine kleine Ausstellung ist es, die die Besucher noch bis zum 29. März in die Diele des Museumshauses lockt. Aber klein hat Leonhard Tietz auch mal angefangen, und seinem Wirken widmet sich die Schau. „Er war sozusagen der Begründer eines Imperiums“, erklärt Nadine Garling, zweite Vorsitzende des Fördervereins Historische Warenhäuser Wertheim und Tietz in Stralsund. Doch bevor es soweit war, dass Tausende Menschen deutschlandweit in den Kaufhäusern Leonhard Tietz eine Arbeit fanden, wurde der Grundstein dafür in Stralsund gelegt.

Die Anfänge vor 140 Jahren

Denn vor 140 Jahren, im August 1879, eröffnete Leonhard Tietz in Stralsund in der Ossenreyerstraße 31 einen kleinen Laden. Der Weg dorthin war nicht ganz ungewöhnlich: 1849 in Birnbaum geboren, erlernte er den Beruf des Handlungsgehilfen in Prenzlau und fand eine Stelle als Reisender für die Firma „Gebrüder Tietz“. Mit seiner Verlobten Flora zog er schließlich nach Stralsund und eröffnete das nur etwa 25 Quadratmeter große „Garn-, Knopf-, Posamentier- und Wollwarengeschäft“. Von da an ging es steil bergauf. Nach nur einem Jahr wurde das Geschäft zu klein und die Familie Tietz, mittlerweile hatten Flora und Leonhard geheiratet, zog in die Ossenreyerstraße 21. Startete man das Unternehmen mit einer Verkäuferin und einem Lehrmädchen, waren es ein Jahr später bereits zehn Beschäftigte und 1926 schon 100.

Moderner Bau in der Ossenreyerstraße

Nachdem immer weitere Filialen in ganz Deutschland und Belgien eröffnet wurden, zog die Familie – und damit auch der Sitz des Unternehmens – 1890 nach Elberfeld um. Doch am 11. Oktober 1902 wurde das große Warenhaus in Jugendstiloptik in der Ossenreyerstraße 19 eröffnet. Damals war in der „Stralsundischen Zeitung“ zu lesen: „Das Geschäftshaus besteht aus einer großen, glasüberdeckten Halle mit breiter, ringsumlaufender Galerie, zu der rechts und links vom Eingang feuersichere Treppen emporführen.“ Die noch heute sichtbare Barockfassade stammt aus dem Jahr 1928, dafür musste der Jugendstilbau weichen. Für die Tietz-Warenhäuser, die in Familienhand waren, ging es weiter bergauf. So ging aus einigen das Unternehmen „ Hertie“ hervor, wie in der Ausstellung zu erfahren ist.

Ab Juli 1933 gehörte das Stralsunder Tietz Warenhaus zur Westdeutschen Kaufhof AG, nach 1945 wurde daraus schließlich das HO-Kaufhaus „Magnet“.

Das Ereignis, dass das Warenhaus-Imperium Tietz seine Anfänge vor 140 Jahren in Stralsund hatte, hat der Förderverein zum Anlass genommen, um an Leonhard Tietz zu erinnern. „Wir haben uns im Jahr 2011 gegründet“, erklärt Nadine Garling. Auf der einen Seite wolle man mehr über die Ursprünge der deutschen Warenhauskultur in Stralsund erfahren, und dieses Wissen natürlich auch weitergeben. „Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir für diese Ausstellung eine Förderung des Vorpommern Fonds erhalten haben und vom Stralsund Museum unterstützt wurden.“ Doch es gehe nicht nur um die Kaufhäuser schlechthin, denn damit untrennbar verbunden ist die jüdische Lokalgeschichte.

Wer erinnert sich?

Im Zusammenhang mit Leonhard Tietz startet der Verein einen kleinen Aufruf. „Vielleicht gibt es in Stralsund und der Umgebung noch Leute, die in dem HO-Warenhaus gearbeitet haben und vielleicht noch Fotos aus dieser Zeit haben oder uns von den Erfahrungen dort berichten können. Und vielleicht gibt es ja sogar das eine oder andere Exponat, das noch jemand aus der Zeit hat ,als es noch das Tietz-Warenhaus gab, so etwas wie Quittungen oder ähnliche Dinge.“ Die Objekte, die in der Ausstellung gezeigt werden, wurden im Internet gefunden oder sind Leihgaben. „Es wäre schön, wenn wir die Schau erweitern könnten“, sagt Nadine Garling. Wer Kontakt zum Verein aufnehmen möchte, findet diesen auf der Internetseite unter www.historische-warenhaeuser-stralsund.de

Von Miriam Weber