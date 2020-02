Warmer Januar in Stralsund: OZ-Leserin erntet Tomaten im Januar

Stralsund

Schnee und frostige Temperaturen im Januar? Zum Glück nicht in Stralsund! So warm wie 2020 war ein Januar hier an der Ostseeküste selten. Wie frühlingshaft das Wetter in der Hansestadt war, zeigt ein Leserfoto von Anita Förster. Zusammen mit Ehemann Udo hat die Stralsunderin im neuen Jahr bereits Tomaten geerntet. Die gelblichen Gewächse gediehen offenbar prächtig auf dem Balkon. In Devin wurden derweil schon die ersten Schneeglöckchen gesichtet, die ihre Blüten in den Himmel reckten. „Das könnte auch März sein“, sagt Meteorologe Kreibohm vom Wetterstudio Hiddensee. Und wirklich: Mit 4,6 Grad Celsius fiel der Januar 2020 laut Deutschem Wetterdienst (DWD) um 5,2 Grad zu warm aus. Sonst lag die Durchschnittstemperatur bei -0,6 Grad. Damit soll es der zweitwärmste Januar seit Messbeginn 1881 gewesen sein, jedenfalls in Ostseenähe. Ich finde: So warm kann es im Februar gern weitergehen. Nur etwas mehr Sonne als am vergangenen Sonntag wäre noch wünschenswert. Denn auf Schnee, eisglatte Bürgersteige und frostige Temperaturen kann ich gut verzichten. Und wer den Schnee vermisst, kann seinen Winterurlaub ja einfach in den Alpen verbringen.

Von Kay Steinke