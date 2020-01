Warnstreik im Nahverkehr: Darum fahren in Vorpommern-Rügen keine Busse

Stralsund

Von Elterntaxis zugeparkte Gehwege, gestresste Schulkinder und enttäuschte Fahrgäste: Der ganztägige Streik der Busfahrer trifft am Donnerstag zahlreiche Einwohner im Landkreis Vorpommern-Rügen. Doch während beim ersten, nur einige Stunden dauernden Warnstreik in der Vorwoche, etliche potenzielle Fahrgäste an den 1200 Bushaltestellen umsonst warteten, tun das an diesem Morgen nur wenige Uninformierte.

„Für mich ist an der Haltestelle nicht ersichtlich, dass die Busse ausfallen“, sagt etwa eine ältere Frau am Stralsunder Busbahnhof, die sich auf dem Weg zu einem wichtigen Arzttermin befindet. „Sonst wäre ich gleich zu Fuß gegangen und hätte bereits etliche Meter gemacht.“ Sie ärgert sich über die Informationspolitik der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH (VVR).

VVR fand keine Subunternehmen

Für das kommunale Busunternehmen kommt der Streik offenbar zu überraschend. „Unsere noch angekündigte Prüfung der möglichen Bedienung ausgewählter Stadtverkehre mit Subunternehmen fiel leider negativ aus“, teilt VVR-Unternehmenssprecher Michael Lang am frühen Vormittag mit. Damit ist klar: Im gesamten Landkreis wird den ganzen Tag kein Linienbus fahren.

Betroffen vom Streik sind alle Betriebshöfe der VVR: Bergen auf Rügen, Ribnitz-Damgarten, Barth, Grimmen und Stralsund. Am Depot in der Hansestadt wird von früh bis spät entsprechend den Schichten gestreikt. „Wir sind mehr als beim letzten Mal“, sagt der Stralsunder Busfahrer Sven Walter. „Das ist gut so.“ Damit ihm und seinen Mitkämpfern warm bleibt, bauen die Kollegen eine Feuertonne vor dem Betriebshof auf. „Wir alle kämpfen für bessere Löhne. Da haben alles etwas von, auch diejenigen, die nicht mitstreiken“, erklärt Thomas Rafel, Mitglied der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.

Busfahrer wollen Lohnerhöhung erstreiken

Die Gewerkschaft ruft in Mecklenburg-Vorpommern rund 1500 Mitarbeiter von Nahverkehrsbetrieben zum Warnstreik auf. Damit soll vor der dritten Verhandlungsrunde am kommenden Dienstag in Rostock der Druck auf den kommunalen Arbeitgeberverband in MV erhöht werden. Die zweite Runde war am vergangenen Freitag ohne Ergebnis geblieben.

Die Verhandlungsführerin der Arbeitgeber, Gabriele Axmann, kritisiert das Vorgehen von Verdi: „Wir haben kein Verständnis dafür, dass die Gewerkschaft ihre Forderungen auf dem Rücken der Fahrgäste durchsetzen will.“ Verdi verlangt bei einer einjährigen Vertragslaufzeit eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,06 Euro pro Stunde, rückwirkend zum 1. Januar, und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Hintergrund dieser Angleichung sind die laut Gewerkschaft „nicht mehr akzeptablen Lohn- und Gehaltsunterschiede zwischen Ost und West“.

Viele Schüler vom Streik betroffen

Vom Warnstreik sind hauptsächlich Schüler betroffen. Wie in der vergangenen Woche sind laut Bildungsministerium Schüler, die nicht in die Schule kommen können, entschuldigt. Petra Engel, Schulsekretärin der Regionalschule Niepars: „Heute Morgen stand eine ganze Stunde lang das Telefon nicht still, weil Eltern ihre Kinder abgemeldet haben.“ Von den mehr als 400 Kindern sind rund 150 auf den Bus angewiesen.

Wie in Niepars organisieren auch in Franzburg die Eltern so gut es geht den Transport ihrer Kinder selbst. Schulleiterin Grit Kurtzmann zieht eine zufriedene Bilanz: „Unterricht fiel nicht aus. Wir mussten auch keine Klassen zusammenlegen.“ In Prohn hingegen war Letzteres der Fall: „Rund die Hälfte der Schüler ist nicht gekommen“, schätzt Schulsekretärin Simone Eckert.

VVR-Chef Sehl ordnet Betriebsstilllegung an

Sogenannte Streikbrecher gab es am Donnerstag nicht. Denn der Betrieb wurde von der VVR-Geschäftsführung aufgrund der erwarteten Störungen für den gesamten Tag stillgelegt. Betroffen waren davon jedoch nicht alle Betriebsteile. „Wir bedauern, insbesondere für unsere nicht streikwilligen Kollegen, den Weg einer suspendieren Betriebsstilllegung“, sagt VVR-Chef Ulrich Sehl in einer Mitteilung. „Allerdings sehen wir auch im Interesse der Verlässlichkeit für unsere Fahrgäste keine Alternative mehr.“

Profiteure vom Ausstand sind die Stralsunder Taxifahrer. „Ich war von halb 6 bis um 11 Uhr durchgehend unterwegs“, erzählt einer, der vor dem Bahnhof auf die nächste Fuhre wartet und seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Für das Ansinnen der Busfahrer hat er wenig Verständnis: „Die verdienen doch schon gutes Geld und sitzen den ganzen Tag im Trockenen. Aber von mir aus sollen sie ruhig die ganze Woche streiken.“

