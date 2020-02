Warnstreik in Stralsund: Busfahrer bekommen kein Geld – auch nicht bei Krankmeldung

Stralsund

Der Arbeitskampf im Nahverkehr im Nordosten spitzt sich immer weiter zu. Die Gewerkschaft Verdi hat am Donnerstag mit einem Warnstreik den Schüler- und Linienverkehr im Kreis Vorpommern-Rügen lahmgelegt. Alle Fahrten zwischen Ribnitz-Damgarten, der Insel Rügen, Stralsund und Grimmen fielen laut einem Sprecher der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) am Donnerstag aus.

Berufstätige müssen auf Fahrgemeinschaften ausweichen – oder Urlaub nehmen

Allein an der Haltstelle Hauptbahnhof: Michael Brandt wartet auf seine Mitfahrgelegenheit zur Arbeit. Quelle: Kay Steinke

Es ist bereits der dritte Warnstreik der Busfahrer in diesem Jahr. Doch durch die späte Ankündigung am Mittwochabend wurden etliche Hansestädter auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit von den Ausfällen überrascht. Sie warteten teils vergeblich auf ihren Bus. Michael Brandt, der am Freitag 49 Jahre alt wird, bildete mit einem Kollegen kurzfristig eine Fahrgemeinschaft. Am Stralsunder Hauptbahnhof wurde er von einem Freund eingesammelt. Zusammen fuhren sie zur Kreativwerkstatt der Stralsunder Innovation Consult GmbH (SIC). „Die Ankündigung kam wirklich spät“, sagt Brandt. „Den morgendlichen Berufsverkehr könnten sie trotzdem abfertigen, viele Menschen sind doch darauf angewiesen. Ich habe die Fahrgemeinschaft, andere müssen einen Urlaubstag nehmen.“ Der Betroffene ermuntert die Busfahrer trotzdem zum Weitermachen: „Ich unterstütze sie voll und hoffe, dass sie mit dem Streik auch ihre Ziele erreichen.“

Laut Verdi war die späte Ankündigung eine Vorsichtsmaßnahme. „Wir sehen ja, was mit dem Behindertenverkehr in Grimmen passiert ist“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretärin Simone Wolf aus Stralsund. Die 52-Jährige unterstütze die streikenden Busfahrer am Depot der Hansestadt. „Der Arbeitgeber hat nach unserer Ankündigung am Mittwoch noch schnell die Kleinbusse vom Hof gebracht und woanders positioniert.“ Dadurch sei in Grimmen der spezielle Verkehr durch Streikbrecher ermöglicht worden. „Wir würden gern früher Bescheid sagen, damit niemand unnütz an den Haltestellen steht. Aber dann werden nicht nur die kleinen Busse vor die Tür gefahren, sondern auch die großen. Das würde den ganzen Arbeitskampf konterkarieren.“

Unmut unter den Stralsunder Busfahrern

Die Aktion mit den Kleinbussen für Grimmen sorgt für Unmut unter den Stralsunder Busfahrern. Sie werfen der VVR-Geschäftsführung vor, die Belegschaft zu spalten. „Erstmalig kam es zu einer Teilbetriebsstilllegung“, erklärt Wolf. Und weiter: „Wer in Grimmen gefahren ist, ist den Stralsunder Kollegen in den Rücken gefallen.“ Für die Busfahrer auch pikant: Laut VVR-Geschäftsführung hätten sie infolge des Warnstreiks und der dadurch notwendigen Betriebsstilllegung keinen Anspruch auf Vergütung für die ausgefallene Arbeitszeit. Und dies auch nicht im Fall einer Krankmeldung, wie in einer Mitteilung der VVR am Tor in Stralsund steht. Die Busfahrer wollen trotzdem weiter streiken – um die eigene Lage und die der Fahrgäste zu verbessern. „Noch handelt es sich nur um einen Tag“, mahnt Wolf. „Aber wir können das auch ausweiten, wenn kein vernünftiges Angebot abgegeben wird“, sagt sie. Denn noch immer sei die Lage der Busfahrer „tarifpolitisch prekär.“

In MV wird seit mehr als drei Wochen im Nahverkehr gestreikt. Zuletzt waren im Wechsel die Landkreise und die Städte Schwerin und Rostock betroffen. Am gleichen Tag wie in Stralsund wurden auch die Verkehrsbetriebe Greifswald ( VBG) bestreikt. Dort war der Schülerverkehr jedoch abgesichert. Verdi will erreichen, dass die kommunalen Arbeitgeber auf die Tarifforderung der Gewerkschaft für rund 1500 Beschäftigte bei der nächsten Verhandlung am 17. Februar eingehen. Diese lehnen die Tarifforderung nach 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde und 100 Euro monatlich mehr bisher als „nicht angemessen und nicht kommunal finanzierbar ab.“

Taxifahrer profitieren vom Streik

Profiteure des Streiks waren wie auch schon bei den vorangegangen Ausständen die Taxifahrer. Vor dem Stralsunder Bahnhof warten sonst gegen 10 Uhr stets mindestens drei, vier Wagen auf Fahrgäste – am Donnerstag ist es umgekehrt und drei, vier Fahrgäste warten auf Taxis. „Ich bin heute Morgen um 6 Uhr in Berlin in die Bahn gestiegen und habe von der Streikankündigung nichts mitbekommen“, sagt Anne-Kathrin Rückert, die dienstlich in Stralsund zu tun hat. „Ich lasse mich nun von einem Kollegen abholen.“

Neben ihr stand Petra Corniels, die aus Grimmen angereist und nun auf ein Taxi angewiesen war. Damit wollte sie zur Arbeit zum Hotel Rügenblick. Zurück nach Grimmen würde es dann auch in einer Fahrgemeinschaft gehen. „Ich kann die Busfahrer ja verstehen, aber langsam wird es für mich teuer.“ Zusätzlich zu ihrer Monatskarte berappt sie nun erneut Geld fürs Taxi und Spritgeld für die Kollegin. Ein anderer Fahrgast lässt Corniels den Vortritt, als endlich ein Taxi kommt. „Ja, für den Streik habe ich Verständnis“, sagt er. „Wir wollen ja alle Geld verdienen.“ Aber drei Streiks innerhalb so kurzer Zeit? Er winkt ab: „Alle streiken ja ab und zu mal. Ich hab das Gefühl, bei der Lufthansa streikt man sogar zweimal im Monat.“

Mehr lesen:

Verbrechen im Rotlichtmilieu? Polizei suchte mit Hubschrauber nach vermisster Frau

Heiraten im Zoo: Ab Mai können Verliebte sich in der Mahnkeschen Mühle das Ja-Wort geben

Kein Nahverkehr: Busfahrer streiken am Donnerstag in Vorpommern-Rügen

Von Kay Steinke und Kai Lachmann