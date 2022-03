Warnung vor Rentner-Abzocke in Stralsund: Warum nicht überall so? 

Stralsund

Manchmal bekommen wir Polizeimeldungen zugeschickt, in denen davon die Rede ist, dass Bankpersonal Betrügereien verhindert hat. Zumeist ältere Kundschaft will vier- oder fünfstellige Beträge an dubiose Empfänger überweisen. Aufmerksame Mitarbeiter werden stutzig und hinterfragen den Auftrag, bevor es zu spät ist.

Viel häufiger bekommen wir leider Polizeimeldungen, in denen die Rede davon ist, dass der Enkeltrick-Betrug geglückt ist. Deshalb finde ich es gut, dass die Sparkasse Vorpommern am Neuen Markt am Eingang eine relativ auffällige Warnung ausgehängt hat: „Die Polizei möchte bei Ihnen Geld sicherstellen? Nein!“

Da fragt man sich: Warum nicht gleich so? Und warum hängt so etwas nicht in jeder Bankfiliale? Alte Leute einschüchtern und ihnen ihr mühsam angespartes Geld wegnehmen – das ist echt verachtenswert und muss dringend verhindert werden. Vor allem auch, weil das Geld dann einfach weg ist und die Täter so gut wie nie gefasst werden.

Von Kai Lachmann